原标题：探路数字文化人才培养 加速中国文化“走出去”

9月5日，2021年服贸会第十五届国际服务贸易论坛在北京首钢园区召开，围绕年度热点和重大主题，共同探讨服务贸易领域更高水平开放与创新探索。在论坛上，北京第二外国语学院与完美世界控股集团签署战略协议，未来双方将共同开展文化贸易领域的理论与实践研究，促进数字文化人才培养和国际交流，为中国文化“走出去”共同努力。

以“科技浸润 融合创新——数字贸易发展及文化交流新趋势”为题，完美世界副总裁伊迪当天发表主旨演讲，指出数字化为文化贸易插上了翅膀，作为数字文化产业的代表之一，尤其看好技术驱动和产业融合两个方向。同时，数字文化贸易的创新发展也为中国文化全球传播带来了新机遇。

时至今日，数字化已经成为势不可当的变革趋势与战略机遇。今年服贸会上，自主研发的ERA引擎技术成功入选科技创新示范案例，展现了深厚的自主研发底蕴以及在新兴技术浪潮中的头部企业优势。从文化传播的角度看，多个IP取材于中国传统文化内容，整合全球资源开发出具有中国文化内核并为全球用户接受的文化产品。这一做法验证了数字文化产品的灵魂在于文化内核，科技不但让文化产品更具吸引力，也成为中国文化走向世界的新助力。

作为新兴数字贸易的代表，数字文创产业呈现出融合发展的大趋势。例如与多个非遗文化项目合作，将传统文化和线下景区全实景植入游戏产品内，实现虚拟与现实破壁，取得了良好的跨界融合成效。此外，与多个传统消费、制造业合作，共同推出新文创产品，帮助这些产业与年轻用户链接焕发新生机，也为扩大数字贸易影响力的带来借鉴意义。

据了解，北京第二外国语学院中国服务贸易研究院近年来在国际服务贸易产学研的广阔领域享有较高声誉。本届国际服务贸易论坛汇集了来自多国的150余位政府嘉宾、业界专家、学界学者，论坛首发四个系列共12部研究成果，包括服务贸易蓝皮书系列《中国国际服务贸易发展报告2021》、文化贸易蓝皮书系列《中国国际文化贸易发展报告2021》《首都文化贸易发展报告2021》等。

(责编：赵竹青、陈键)