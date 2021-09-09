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中国质量大会将于9月16日在杭州召开 第四届中国质量奖同期颁发

2021年09月09日19:25 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，中国质量（杭州）大会（以下简称大会）将于9月16日在浙江杭州举行，本届大会主题是“质量 数字 绿色 融合”。

8日，大会组委会在浙江省杭州市召开新闻发布会。会上，市场监管总局有关负责人介绍了大会的相关情况。

据该负责人介绍，本届大会是由我国主导打造的国际质量交流与合作平台，旨在推进质量领域国际合作，交流质量管理先进经验和创新成果，促进质量基础设施互联互通，分享各国质量治理经验，促进经济社会高质量发展。

该负责人表示，本届大会贯彻落实党中央、国务院推动高质量发展的重大决策部署，积极推进国际质量合作，为各国人民实现对美好生活的向往作出贡献。大会有利于促进质量变革，推动经济高质量发展；有利于加强国际质量交流合作，助推世界经济稳定复苏；有利于推广先进质量管理理念和方法，展示中国质量发展成就。

据了解，本届大会将按照“国际视野、中国特色、浙江特点、杭州韵味”的目标来打造，具有“体现时代感、彰显国际性、突出专业性”三大突出特点。 

据悉，大会闭幕式上还将发布《杭州质量倡议》，倡导国际质量合作。

据相关负责人介绍，第四届中国质量奖将首次在中国质量大会上颁发，并安排获奖组织和个人交流分享质量管理的成功经验。

据了解，大会还设有先进质量管理经验分享、质量变革与数字赋能、碳达峰碳中和标准化与可持续发展、产品质量提升与制造业高质量发展、服务质量提升与现代服务业发展、区域一体化与高质量发展6个专题分论坛。

(责编：刘佳、吕骞)

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