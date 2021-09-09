人民网记者 李栋

“青年人的信仰是坚定的，在困境中收到的一点鼓励也会铭记终生。”2019年考入北京大学医学部的王明瑞感慨满满。据他介绍，作为来自农村且家庭困难的学子，深知努力学习是改变人生的关键，在 “加多宝·学子情”项目支持，幸运的齿轮再次重启。

北京大学医学部学生王明瑞介绍受“加多宝·学子情”支持过程。 人民网杨僧宇 摄

2021年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确，到2025年，乡村人才振兴制度框架和政策体系基本形成，乡村振兴各领域人才规模不断壮大、素质稳步提升、结构持续优化，各类人才支持服务乡村格局基本形成，乡村人才初步满足实施乡村振兴战略基本需要。

一纲举，万目张。《意见》从加快培养农业生产经营人才、加快培养农村二三产业发展人才、加快培养乡村公共服务人才、加快培养乡村治理人才、加快培养农业农村科技人才、充分发挥各类主体在乡村人才培养中的作用、建立健全乡村人才振兴体制机制、保障措施等方面做出具体部署。

加多宝集团党委书记庞振国致辞。人民网杨僧宇 摄

加多宝集团党委书记庞振国表示，自2001年发起“加多宝·学子情”的助学项目已持续开展20年，累计捐赠超过9200万元，共帮助近2万余名学子踏上求学之路。

“过去的20年里，加多宝一直致力于乡村扶贫事业的探索，而现在随着脱贫攻坚任务的完成，企业也从参与脱贫攻坚走向全面参与乡村振兴事业的推进。”庞振国表示，将培育乡村振兴人才放在重要位置，既能够解决学子就业难的问题，又能够将脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

2021加多宝乡村振兴人才培养计划活动启动仪式。人民网杨僧宇 摄

据悉，加多宝集团联合中国扶贫基金会、中国农业大学等一类农业院校，依托四川蒙顶山合作社发展培训学院（简称“蒙顶山学院”），将人才培养作为切入口参与乡村振兴战略实施。

相关负责人表示，计划2021年8月至12月通过函件沟通、政府推荐、资质审核、综合面试4个环节，择优选拔500位正在创办或致力于返乡创业的大学生，为其提供系统性能力建设，并为其推荐落实乡村工作机会。旨在通过系统性能力建设提高创业发展能力，为各地乡村振兴战略实施提供人才支撑。

此外，围绕大学生类农民合作社理事长培养，沉淀形成一套有效的工作机制、模式和做法，为更多地区开展类似工作提供参考借鉴。

值得一提的是，在就业追踪帮扶方面，经过课堂培训及点位实训结束后，蒙顶山学院将就学员就业动态进行追踪统计，并联合中国扶贫基金会、加多宝集团、生源地政府相关部门及其他合作单位向学员提供若干优质创、就业岗位及实习岗位，特别优秀者将纳入蒙顶山学院“种子资金”及“市场扶持”环节予以培养帮扶。

使命系身须倾力，重任在肩唯笃行。加多宝将坚守初心，用实际行动守护祖国栋梁的成才之路，为全面推进乡村振兴，贡献一份“加多宝力量”。

(责编：刘佳、吕骞)