靠什么吸引外资持续流入
外资对中国的信任，源自中国经济稳中向好的长期大势，源自中国持续优化的营商环境，源自中国不断扩大的对外开放。综合各方因素看，我国全年利用外资的数量是可以实现一定幅度增长的，甚至还可能会好于市场预期，中国吸引外资将“磁力”强劲、魅力不减。
近期，针对部分互联网企业融资上市、经营方式、数据安全等方面存在的不规范行为，有关部门出台了一系列监管措施，引发了一些海外投资者的担忧。对此，有外媒认为，中国政府正在加大对经济的控制，甚至是在逆转改革开放进程。这样的臆断逻辑不通，观点也站不住脚。
事实上，在新冠肺炎疫情冲击全球投资活动的大背景下，2020年外商对华投资依然逆势增长，中国也首次成为全球最大外资流入国。今年以来，外资流入延续稳中向好势头，数量提升、结构优化的特征更加明显。国家统计局最新数据显示，前7个月，中国吸引外资总额高达1007.4亿美元，同比增长30.9%。其中，高技术制造业、高技术服务业吸引外资增速分别高达34.6%、40.6%。
对于外资的跨国流动，通常情况下主要从两个方面加以考量：一是看那些流动性强、短期化的外资，它们往往借助离岸人民币市场流入中国；二是看长期或中长期外资，它们更多地选择以直接投资方式来华投资兴业。比较而言，后者的流向能更好地反映出一个国家经济基本面情况。从这个意义上看，外资逆势增长的背后，正是外资企业持续看好中国市场，以实际行动对中国投下的信任票。
外资对中国的信任，源自中国经济稳中向好的长期大势。在新冠肺炎疫情全球大流行的形势下，中国不仅率先控制住了疫情，还以完整的工业体系、稳定的产业链供应链等优势，实现了经济逆势增长。从主要指标看，外贸进出口已连续15个月实现同比正增长，而制造业采购经理指数（PMI）也连续18个月站在荣枯线之上，表明中国制造业仍处于持续扩张阶段。事实上，中国市场已成为众多知名跨国公司业绩增长的“主引擎”，中国经济展现出的强大韧性和活力，已成为稳定外资对中国市场信心的关键。
外资对中国的信任，源自中国持续优化的营商环境。近年来，中国持续推进“放管服”改革，同步实施《优化营商环境条例》和外商投资法，市场准入和外商负面清单不断缩短，市场准入门槛持续降低。中国持续构建市场化、法治化、国际化营商环境的努力，得到国际社会高度认可。世界银行近期报告显示，中国营商环境在全球190个经济体中的排名由2012年第91位跃升到2020年第31位，8年提升了60位。
外资对中国的信任，源自中国不断扩大的对外开放。当前，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动更高水平对外开放的步伐不断提速。自贸试验区再次扩围、海南自由贸易港建设启航、金融等服务业开放深入推进、进博会等开放平台不断升级……这些实实在在的开放举措，为广大外资企业与中国经济共成长提供了富饶的土壤，彰显了中国做大互利共赢蛋糕的诚意和决心。
市场机遇在哪里，企业信心就在哪里。目前，全球投资仍面临着疫情长尾冲击等诸多不确定性因素，但稳健向好的经济基本面、完善的产业链供应链支撑、持续优化的营商环境等，仍将是中国吸引外资的有利因素。综合各方因素看，我国全年利用外资的数量是可以实现一定幅度增长的，甚至可能好于市场预期，中国吸引外资将“磁力”强劲、魅力不减。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家邮政局：聚焦“四个体系”“四项任务” 推动农村寄递物流体系建设
- 人民网北京9月10日电 （记者杨虞波罗）日前，国家邮政局召开《国务院办公厅关于加快农村寄递物流体系建设的意见》（以下简称《意见》）宣贯电视电话会议，进一步统一思想、明确任务、突出重点，全力推进《意见》落地实施，切实加快农村寄递物流体系建设。 会议指出，《意见》是修订后的《中华人民共和国邮政法》实施以来，国务院印发或经国务院同意印发的第五个推动邮政快递业发展的重要法规文件，对于补齐末端“最后一公里”短板，提升畅通循环能力，全面推进乡村振兴具有十分重大的意义。…
相关新闻
- 评论
- 关注