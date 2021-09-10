顾阳

原标题：靠什么吸引外资持续流入

外资对中国的信任，源自中国经济稳中向好的长期大势，源自中国持续优化的营商环境，源自中国不断扩大的对外开放。综合各方因素看，我国全年利用外资的数量是可以实现一定幅度增长的，甚至还可能会好于市场预期，中国吸引外资将“磁力”强劲、魅力不减。

近期，针对部分互联网企业融资上市、经营方式、数据安全等方面存在的不规范行为，有关部门出台了一系列监管措施，引发了一些海外投资者的担忧。对此，有外媒认为，中国政府正在加大对经济的控制，甚至是在逆转改革开放进程。这样的臆断逻辑不通，观点也站不住脚。

事实上，在新冠肺炎疫情冲击全球投资活动的大背景下，2020年外商对华投资依然逆势增长，中国也首次成为全球最大外资流入国。今年以来，外资流入延续稳中向好势头，数量提升、结构优化的特征更加明显。国家统计局最新数据显示，前7个月，中国吸引外资总额高达1007.4亿美元，同比增长30.9%。其中，高技术制造业、高技术服务业吸引外资增速分别高达34.6%、40.6%。

对于外资的跨国流动，通常情况下主要从两个方面加以考量：一是看那些流动性强、短期化的外资，它们往往借助离岸人民币市场流入中国；二是看长期或中长期外资，它们更多地选择以直接投资方式来华投资兴业。比较而言，后者的流向能更好地反映出一个国家经济基本面情况。从这个意义上看，外资逆势增长的背后，正是外资企业持续看好中国市场，以实际行动对中国投下的信任票。

外资对中国的信任，源自中国经济稳中向好的长期大势。在新冠肺炎疫情全球大流行的形势下，中国不仅率先控制住了疫情，还以完整的工业体系、稳定的产业链供应链等优势，实现了经济逆势增长。从主要指标看，外贸进出口已连续15个月实现同比正增长，而制造业采购经理指数（PMI）也连续18个月站在荣枯线之上，表明中国制造业仍处于持续扩张阶段。事实上，中国市场已成为众多知名跨国公司业绩增长的“主引擎”，中国经济展现出的强大韧性和活力，已成为稳定外资对中国市场信心的关键。

外资对中国的信任，源自中国持续优化的营商环境。近年来，中国持续推进“放管服”改革，同步实施《优化营商环境条例》和外商投资法，市场准入和外商负面清单不断缩短，市场准入门槛持续降低。中国持续构建市场化、法治化、国际化营商环境的努力，得到国际社会高度认可。世界银行近期报告显示，中国营商环境在全球190个经济体中的排名由2012年第91位跃升到2020年第31位，8年提升了60位。

外资对中国的信任，源自中国不断扩大的对外开放。当前，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动更高水平对外开放的步伐不断提速。自贸试验区再次扩围、海南自由贸易港建设启航、金融等服务业开放深入推进、进博会等开放平台不断升级……这些实实在在的开放举措，为广大外资企业与中国经济共成长提供了富饶的土壤，彰显了中国做大互利共赢蛋糕的诚意和决心。

市场机遇在哪里，企业信心就在哪里。目前，全球投资仍面临着疫情长尾冲击等诸多不确定性因素，但稳健向好的经济基本面、完善的产业链供应链支撑、持续优化的营商环境等，仍将是中国吸引外资的有利因素。综合各方因素看，我国全年利用外资的数量是可以实现一定幅度增长的，甚至可能好于市场预期，中国吸引外资将“磁力”强劲、魅力不减。

(责编：赵超、陈键)