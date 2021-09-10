平台定抽成，不妨先协商
日前，交通运输部印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》。《通知》明确，各地有关部门要指导督促网约车平台公司依法合规用工，规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例，保障驾驶员获得合理劳动报酬和休息时间。
乘客吐槽网约车打车贵、司机抱怨平台抽成高，说到底主要是在围绕网约车定价与分配进行利益博弈。一个关键点在于，相关各方在标准与规则制定的话语权、参与权不能缺席。如果有一方游离在外，就算定价与提成再合理，也难以消弭争议、形成共识。更何况，相对于司机与消费者，网约车平台处于强势地位，如果单方制定价格标准与提成规则，自然跳不出“利己”的嫌疑，处理不好甚至可能走向单方的市场垄断。
针对平台抽成规则问题，人社部等8部门此前出台的《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》也开出“药方”：企业制定修订平台进入退出、订单分配、计件单价、抽成比例、报酬构成及支付、工作时间、奖惩等直接涉及劳动者权益的制度规则和平台算法，应充分听取工会或劳动者代表的意见建议，将结果公示并告知劳动者，即通过劳资协商来制定规则。
强化新业态劳资协商，宜把握关键，化繁为简。在处理劳资关系、制定劳资规则时，让协商机制形成制度规范，纳入行政监管，固化平台主动协商的责任。对协商给予指导、监督、服务，有利于实现事半功倍的效果。例如，明确平台涉及行业计件单价、抽成比例、劳动定额、劳动保护、奖惩制度等与劳动者利益密切相关的事项与规则的制定，须履行必要的协商程序，经协商后方为有效；制定并明确平台开展劳资协商的办法与程序；配套平台劳资协商指导责任与监督规程等。
网约车抽成比例如何降、降多少等问题，社会关注度高，不妨将此作为引导劳资协商的突破口，先行先试，在探索更合理的抽成规则的同时，积累经验，完善机制，更好维护劳动者权益，促进劳资关系健康发展。
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