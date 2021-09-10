郭子源

原标题：落实落细小微企业纾困政策

面对新冠肺炎疫情，小微企业经营受到的冲击最为直接。当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，小微企业的经营恢复仍不均衡。要继续加大金融纾困小微企业的政策力度，扶上马再送一程。同时，为小微企业提供贸易撮合、财务管理、智力支持等多方面服务。

日前召开的国务院常务会议提出，今年将再新增3000亿元支小再贷款额度，支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款。再次加大金融纾困小微企业的政策力度，扶上马再送一程，这无疑让量大面广的市场主体吃下了“定心丸”。

去年年初至今，面对新冠肺炎疫情，小微企业经营受到的冲击最为直接。随着各项宏观政策及时出台，如降低存款准备金率、增加再贷款再贴现额度、创设直达货币政策工具等，以及多项措施落地见效，如普惠小微企业贷款延期还本付息政策、信用贷款支持政策等，经济基本盘得以稳定，发挥了小微企业在稳就业中的重要作用。

但是，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，小微企业的经营恢复仍不均衡。其中，有些企业受大宗商品价格居高不下影响，生产经营成本上升；有些企业受海外市场冲击，应收账款增加；有些企业受灾情影响，复工复产困难。

面对以上问题，需要对小微企业“再帮扶一把”，也就是在用好已出台惠企政策的基础上，进一步采取措施稳住市场主体、稳住就业，保持经济运行在合理区间。

首先，要加强金融政策储备。今年4月，中国人民银行等五部门宣布将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至2021年底。下一步，要根据国际环境变化和发展实体经济的需要，研究并适时出台部分惠企政策到期后的接续政策，提高应对困难挑战的能力，保持经济平稳健康发展和就业稳定。

其次，要继续加大帮扶政策力度。针对国务院常务会议此次提出的“新增3000亿元支小再贷款额度”，接下来监管部门要严格监测地方法人银行的信贷流向，确保资金真正流向小微企业和个体工商户“不跑偏”；同时，要严格落实普惠小微企业贷款延期还本付息政策，由银行和企业自主协商确定，按照市场化原则“应延尽延”。

再次，提升小微企业信用贷款比重，让更多“轻资产”企业获得资金支持。为此，当前亟需解决以下两个问题。一是打通数据壁垒，强化金融科技在信贷管理中的应用，促进小微企业的“信息”变“信用”，推动银行发放普惠小微信用贷款；二是有效解决信用贷款的风险分担问题，推动建立国家融资担保基金风险补偿机制，支持担保机构为缺乏抵押物和信用记录的小微企业提供担保。

值得注意的是，除了融资需求，当前小微企业还迫切需要贸易撮合、财务管理、智力支持等。对于这些融合性金融服务需求，政府部门、行业协会、金融机构应多方合作，各自发挥渠道优势，全方位助力小微企业恢复、稳定经营。

(责编：赵超、陈键)