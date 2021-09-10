彭江

原标题：数字人民币应用测试多地联动

数字人民币测试引入首个多地联动开展的碳中和公益主题试点。9月9日，由美团联合中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国建设银行共同发起的“用数字人民币，享低碳骑行季”试点活动正式开启报名通道。北京、上海、深圳等9个省市居民可通过报名参加活动，用数字人民币免费骑共享单车，累计的骑行次数还可以换取更多数字人民币奖励，用于支付后续的骑行费用，进而形成“低碳骑行—数字人民币激励—更多低碳骑行”的正向循环。

根据中国人民银行近期发布的《中国数字人民币的研发进展白皮书》，数字人民币研发试点省市已基本涵盖长三角、珠三角、京津冀、中部、西部等不同地区，有利于试验评估数字人民币在我国不同区域的应用前景。活动主办方表示，该活动旨在通过“用数字人民币免费骑单车，骑得越多奖得越多”这种贴近老百姓日常生活的激励方式，让试点地区居民在了解和体验数字人民币消费便捷性、高效性和安全性的同时，积极投身低碳减排的绿色生活方式。

“2019年末以来，数字人民币在全国多个城市进行了多轮测试，但测试范围大多限于一个城市或者一个区域。此次活动在全国9个试点地区全面铺开、多地联动，这说明数字人民币技术和性能在前期测试中经受住了考验，为下一步更大规模、更多场景的测试和应用奠定了基础。”招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示。

全国人大财经委委员、中国互联网金融协会区块链研究组组长、中国银行原行长李礼辉认为，从以前多地相对独立的“单点”试点模式逐步向多地联动的“区域网”试点模式过渡，意味着数字人民币的底层技术和运营体系已经达到中等规模可靠运行的基本需求。数字人民币在交通出行场景的密集试点，说明当前数字人民币的底层技术和运营体系已相对成熟，正在进入从早期注重体验覆盖面转向中期注重测试深入度的新阶段。

值得一提的是，此次试点有别于过往试点活动中常见的“摇号抽签”，创新性地采取了“阶梯奖励+使用返现”的三重奖励发放方式。在业内专家看来，数字人民币还处于试点阶段，用户使用习惯尚未养成，存在中签市民红包用完后未再使用数字人民币的情况。创新性的奖励发放方式，能够激励用户更高频使用，有利于培养公众对数字人民币的使用习惯，促进数字人民币常态化使用，使得数字人民币测试更加深入。

(责编：赵超、陈键)