钱箐旎

原标题：金融科技赋能乡村振兴

当前，科技发展日新月异，不断推动金融数字化转型。在这一过程中，金融服务乡村振兴的能力悄然增强，方式快速更迭。面对乡村振兴新形势、新要求，部分金融机构加快探索脚步，立足自身科技实力，打造出服务乡村振兴的新型数字金融业务。

优化数字金融服务

让“数据多跑腿、农家少跑路”；让金融服务走出银行网点，走向田间地头……这是邮储银行对其2021年上半年推动金融科技赋能乡村振兴的描述。

根据邮储银行最新公布的半年业绩报告，在报告期内，该行着力推动“三农”金融数字化转型，健全线上线下有机融合的服务模式，打造服务乡村振兴数字金融银行。

具体来看，一是提速线上。大力开展农村信用体系建设，推动信用村信用户信息采集，打通行内客户数据资源，引入政务、企业等外部数据，构建农业农村大数据体系。截至报告期末，小额贷款当年线上放款笔数占比94.53%，极速贷结余2143.45亿元，较上年末净增790.41亿元。

二是赋能线下。大力推广二维码营销，客户扫描二维码即可在微信银行填写贷款申请意向。积极在县域地区应用移动展业设备，推动移动展业功能升级，优化零售信贷工厂作业模式，开展自动化审批试点，利用人脸识别、大数据分析、移动定位等技术，加快推进“三农”金融业务全流程数字化改造。

三是强化技防。应用自动定位、拍照水印等技术，以移动展业设备为载体，防范从业人员道德风险。落地贷后智能外呼功能，自动向目标客户拨打还款提醒或逾期催收电话。

不断丰富智能化风险预警模型，筛选风险数据开展排查。

不只是邮储银行，工商银行、农业银行等都在半年业绩发布会上公布了其在金融科技助力乡村振兴上的新成果。谈及上半年工行在金融科技方面的新成果和应用时，工行副行长张文武围绕服务乡村振兴展开了介绍。他表示，工行打造了“数字乡村”综合服务平台，面向县乡村提供政务、财务、村务、党务、金融于一体的综合服务，覆盖31个省份、181个地市。面向县域重点市场推出手机银行美好家园版，客户数达1144万户，较年初增长124%。依托“工银聚富通”服务农民之家等9家涉农平台、86家农业企业。

农行加快手机银行掌银功能优化，推出掌银乡村版和大字版；与32个省份开展智慧政务合作，搭建智慧乡村综合服务平台，农村集体“三资”管理平台签约县超过900个。

多层次差异化发力

在国有大行之外，一些小型金融机构也在多年探索中逐渐找准差异化发展路径，做大中型金融机构的“补位者”。“经过近5年的持续深耕，我行利用科技优势，为大量三四线城市客户、信用记录缺乏的客户提供服务，不断拓宽下沉客户的服务覆盖面。”新网银行有关负责人表示，传统模式下的乡村金融服务，往往依赖于物理网点和客户经理的活动半径，农村客户获得银行资金的难度较大，“走十公里去办贷款”的现象在农村地区并不少见。该行利用数字化经营优势，绝大部分贷款产品均采用“全在线、全信用、无接触”的服务方式，客户只需要一张身份证，在线上传相关材料，即可完成贷款申请。

该负责人表示，面对长期困扰普惠金融的授信问题，尤其是小微企业主、农民农户这样尚未完善征信情况群体，新网银行通过大数据、云计算、人工智能等技术，有效解决“风险识别难”和“作业成本高”这两大难题。数据显示，新网银行99.6%的贷款已实现自动化审批，平均审批速度20秒，实现“秒批秒贷”。

除银行外，在科技能力上较为突出的消费金融公司也参与到乡村振兴中来。今年初，中央一号文件发布后，马上消费金融积极响应，迅速成立马上乡村振兴委员会。立足于重庆当地资源，马上消费金融选择通过挖掘并培育当地特色优势产业，提升农户生产技术水平和劳动能力，助力乡村振兴。其中在重庆渝北区洛碛镇的一个村庄，马上消费金融关注到了林下养土鸡产业。

此前在调研中他们了解到，农户在经营养鸡场的过程中遇到了诸多实际困难——山地散养土鸡，鸡的活动范围变广，人工计数很费精力。另外，传染病是养殖业的大敌，鸡群一旦大规模患了疾病，会给养殖户造成很大的经济损失，提前发现疾病苗头十分重要。

针对这些痛点，马上消费金融帮助打造了家禽养殖智能服务平台：养殖人员通过摄像头可观察鸡的精神状态，并判断鸡是否生病；通过实时目标分割、目标跟踪算法，可获取鸡的数量和位置，减少失踪率；通过自动称重器，了解鸡的成长情况并确定售卖时间。养殖人员即便不在鸡舍，也可以通过这个平台第一时间掌握鸡的健康情况和鸡舍内温度、湿度、氨气浓度和二氧化碳浓度，实现24小时全天候的守护。此外，马上消费金融还用上了区块链技术，利用上述平台对鸡的全生命周期进行溯源。这样的技术帮扶，预计能帮养殖户增收20%以上。

为亿万农户精准画像

“‘十四五’期间，金融科技赋能乡村振兴仍然是邮储银行工作的重中之重。”邮储银行副行长、三农金融事业部总裁邵智宝对记者表示，该行将通过重点抓好“数据赋能、协同赋能、场景赋能”三个赋能，让金融服务“精准、高效、无感”。“我们力争用2至3年时间，建成一个多维度、高价值的农业农村大数据平台，为亿万农户精准画像、主动授信，提供综合服务。”邵智宝强调了场景赋能，他表示，服务乡村振兴，依靠银行自身的力量还是有限的，必须走开放合作之路，将“三农”金融服务广泛嵌入农业农村各类场景，融入百姓日常生活，让“感知服务”变为“无感应用”。

邵智宝表示，邮储银行将加快“三农”金融服务“输出”步伐，从“C+B+G+P（C是指消费者、用户，B是指企业、组织，G是指政府，P是指邮政）”四端出发，充分利用邮政集团资源优势、邮惠万家直销银行的体制机制优势，加大与政府、企业、协会、担保公司、保险公司等五大平台合作，加快县域移动支付场景建设，推进银行与企业、政府和农户日常生活消费场景的紧密融合，加强金融与集团寄递、电商等场景的整合和叠加，将金融服务嵌入农村政务、教育、医疗、电商、农资购销、特色产业链群、专业市场等应用场景。

工行副行长徐守本表示，“十四五”期间，工行每年投向乡村振兴领域的融资将不低于1万亿元，今年上半年，投向乡村振兴领域的贷款已超过8000亿元。下一步，工行将坚持城乡联动发展，持续强化科技赋能，推进金融服务从城市向乡村延伸。包括对接各地乡村产业规划，做好投融资总体布局，实现资金推动、项目带动、产业拉动的同向发力；并将大力支持生物技术、绿色生产、智慧农业等领域，推出更多契合“三农”特点的科创金融产品，促进“三农”科技创新和技术升级。

(责编：赵超、陈键)