黄鑫

原标题：架起雪域高原“信息天路”

6月25日，西藏自治区首条电气化铁路拉林铁路开通运营。复兴号飞驰在雪域高原之上，同时飞驰的还有全线覆盖的通信网络。为了打通这条信息高速路，中国移动西藏公司的网络建设者们付出了艰苦卓绝的努力。

多年来，中国移动在西藏持续推进村村通、电信普遍服务等惠民工程，加大5G、物联网、大数据等新基建建设力度，“十三五”期间在西藏建设4G基站1.5万个、5G基站1300余个，架设光缆2.4万皮长公里，全区行政村、建档立卡贫困村宽带网络覆盖率均超过98%，全区主城区及重点场景实现5G网络覆盖，县城以上区域实现物联网全覆盖，全区规模最大的拉萨数据中心实现“立足西藏、服务西北、支撑全国”，在珠峰6500米处建成世界海拔最高的5G基站，为雪域高原建起连接世界的“信息天路”。

忍耐生理不适，坚守极高海拔之上；克服交通不便，用双脚丈量通信保障线；坚守“生命禁区”，为群众提供通信保障……驻扎高原20年以来，中国移动西藏公司员工经受着身体和精神的全方位考验。

4月26日，连接拉萨到林芝的拉林铁路全线接触网成功送电，标志着拉林铁路电气化建设基本完成，也标志着拉林铁路无线通信覆盖进入调测阶段，提升网络覆盖成为网络优化工作初期的重点与难点。

为了保证铁路覆盖的物理构架优良，简化后期优化调整难度，中国移动西藏公司员工必须经常走路到铁路施工现场，实地评估物理环境，针对实际场景，精准化选址。“在一次选址复勘的时候，原规划站点无法达到覆盖要求，需要重新选址进行设计变更。我在太阳下，来回步行30多公里，最后在河床对面找到了符合覆盖要求的站点。”中国移动西藏公司林芝分公司员工夏子伦说。

零下3℃、每天爬30分钟的雪山、石头成了“课桌椅”，女孩一坐就是4个小时……短短几秒钟的视频，牵动了万千网友的心。这个名叫斯朗巴珍的女孩家四周雪山环绕、地势较低，网络信号不稳定，所以她不得不爬到雪山上进行网课学习。

2020年2月24日，在短视频发布的当天，中国移动西藏公司昌都分公司工作人员在看到视频后，第一时间通过留言、私信等方式，与斯朗巴珍取得了联系，并确定了斯朗巴珍的具体位置。次日一早，昌都移动就派出2台抢修车辆和6名网络建设人员，前往斯朗巴珍所在的埃西乡波格村巡检网络覆盖情况。

当时，波格村常住人口只有11户50余人，只有一个2/4G基站。在经过多次尝试和不断优化解决方案后，中国移动决定再给波格村建一座4G基站。

由于道路不通，建设基站所需的设备和光缆全部要人工搬运。“波格村晚上的最低气温达到零下20多摄氏度，工作人员的手套都被粘在设备上了。”昌都移动网络部建设中心主管王兴说。最终，中国移动在波格村的它青基站于三日内正式开通，斯朗巴珍的家里也能够保持信号满格，让她足不出户就能完成网课学习。

“十三五”期间，中国移动在西藏完成固定资产投资76亿元，上缴税金13亿元，带动信息消费超130亿元，服务客户168.5万人、家庭33.5万户、政企客户1.4万家，解决近2000人就业问题，其中少数民族员工1200人，为西藏经济社会稳定发展作出积极贡献。

2020年5月27日11时，2020珠峰高程测量登山队成功登顶，登山队员在珠峰峰顶通过中国移动西藏公司5G网络拨通了电话，与在珠峰大本营的登山总指挥王勇峰实时连线，并表示“峰顶5G信号特别好”。这意味着，中国移动在珠峰6500米处建成了全球海拔最高的5G基站。

2020年4月30日，中国宣布正式启动2020珠峰高程测量。于是，中国移动的一个大胆想法便诞生了——把5G信号安到珠峰上去，让测量珠峰高度的画面，可以实时回传到千家万户的屏幕上。

经过紧锣密鼓的商议，移动的工程师们克服珠峰零下30摄氏度的低温，在仅内地38%的低含氧环境以及艰难的交通运输环境下，分别在海拔5300米的珠峰大本营、海拔5800米的过渡营地和海拔6500米的前进营地建设5G基站。

不仅是在珠峰上，多年来，中国移动深入拓展信息化在西藏经济社会各行各业的广泛应用，“十三五”承建行业应用项目800余个，加速推进5G融入百业、服务大众。目前，中国移动西藏公司在推动5G行业发展计划中，围绕8大行业30多个场景，打造8个省级“样板房”。

(责编：赵超、陈键)