架起雪域高原“信息天路”
6月25日，西藏自治区首条电气化铁路拉林铁路开通运营。复兴号飞驰在雪域高原之上，同时飞驰的还有全线覆盖的通信网络。为了打通这条信息高速路，中国移动西藏公司的网络建设者们付出了艰苦卓绝的努力。
多年来，中国移动在西藏持续推进村村通、电信普遍服务等惠民工程，加大5G、物联网、大数据等新基建建设力度，“十三五”期间在西藏建设4G基站1.5万个、5G基站1300余个，架设光缆2.4万皮长公里，全区行政村、建档立卡贫困村宽带网络覆盖率均超过98%，全区主城区及重点场景实现5G网络覆盖，县城以上区域实现物联网全覆盖，全区规模最大的拉萨数据中心实现“立足西藏、服务西北、支撑全国”，在珠峰6500米处建成世界海拔最高的5G基站，为雪域高原建起连接世界的“信息天路”。
忍耐生理不适，坚守极高海拔之上；克服交通不便，用双脚丈量通信保障线；坚守“生命禁区”，为群众提供通信保障……驻扎高原20年以来，中国移动西藏公司员工经受着身体和精神的全方位考验。
4月26日，连接拉萨到林芝的拉林铁路全线接触网成功送电，标志着拉林铁路电气化建设基本完成，也标志着拉林铁路无线通信覆盖进入调测阶段，提升网络覆盖成为网络优化工作初期的重点与难点。
为了保证铁路覆盖的物理构架优良，简化后期优化调整难度，中国移动西藏公司员工必须经常走路到铁路施工现场，实地评估物理环境，针对实际场景，精准化选址。“在一次选址复勘的时候，原规划站点无法达到覆盖要求，需要重新选址进行设计变更。我在太阳下，来回步行30多公里，最后在河床对面找到了符合覆盖要求的站点。”中国移动西藏公司林芝分公司员工夏子伦说。
零下3℃、每天爬30分钟的雪山、石头成了“课桌椅”，女孩一坐就是4个小时……短短几秒钟的视频，牵动了万千网友的心。这个名叫斯朗巴珍的女孩家四周雪山环绕、地势较低，网络信号不稳定，所以她不得不爬到雪山上进行网课学习。
2020年2月24日，在短视频发布的当天，中国移动西藏公司昌都分公司工作人员在看到视频后，第一时间通过留言、私信等方式，与斯朗巴珍取得了联系，并确定了斯朗巴珍的具体位置。次日一早，昌都移动就派出2台抢修车辆和6名网络建设人员，前往斯朗巴珍所在的埃西乡波格村巡检网络覆盖情况。
当时，波格村常住人口只有11户50余人，只有一个2/4G基站。在经过多次尝试和不断优化解决方案后，中国移动决定再给波格村建一座4G基站。
由于道路不通，建设基站所需的设备和光缆全部要人工搬运。“波格村晚上的最低气温达到零下20多摄氏度，工作人员的手套都被粘在设备上了。”昌都移动网络部建设中心主管王兴说。最终，中国移动在波格村的它青基站于三日内正式开通，斯朗巴珍的家里也能够保持信号满格，让她足不出户就能完成网课学习。
“十三五”期间，中国移动在西藏完成固定资产投资76亿元，上缴税金13亿元，带动信息消费超130亿元，服务客户168.5万人、家庭33.5万户、政企客户1.4万家，解决近2000人就业问题，其中少数民族员工1200人，为西藏经济社会稳定发展作出积极贡献。
2020年5月27日11时，2020珠峰高程测量登山队成功登顶，登山队员在珠峰峰顶通过中国移动西藏公司5G网络拨通了电话，与在珠峰大本营的登山总指挥王勇峰实时连线，并表示“峰顶5G信号特别好”。这意味着，中国移动在珠峰6500米处建成了全球海拔最高的5G基站。
2020年4月30日，中国宣布正式启动2020珠峰高程测量。于是，中国移动的一个大胆想法便诞生了——把5G信号安到珠峰上去，让测量珠峰高度的画面，可以实时回传到千家万户的屏幕上。
经过紧锣密鼓的商议，移动的工程师们克服珠峰零下30摄氏度的低温，在仅内地38%的低含氧环境以及艰难的交通运输环境下，分别在海拔5300米的珠峰大本营、海拔5800米的过渡营地和海拔6500米的前进营地建设5G基站。
不仅是在珠峰上，多年来，中国移动深入拓展信息化在西藏经济社会各行各业的广泛应用，“十三五”承建行业应用项目800余个，加速推进5G融入百业、服务大众。目前，中国移动西藏公司在推动5G行业发展计划中，围绕8大行业30多个场景，打造8个省级“样板房”。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家邮政局：聚焦“四个体系”“四项任务” 推动农村寄递物流体系建设
- 人民网北京9月10日电 （记者杨虞波罗）日前，国家邮政局召开《国务院办公厅关于加快农村寄递物流体系建设的意见》（以下简称《意见》）宣贯电视电话会议，进一步统一思想、明确任务、突出重点，全力推进《意见》落地实施，切实加快农村寄递物流体系建设。 会议指出，《意见》是修订后的《中华人民共和国邮政法》实施以来，国务院印发或经国务院同意印发的第五个推动邮政快递业发展的重要法规文件，对于补齐末端“最后一公里”短板，提升畅通循环能力，全面推进乡村振兴具有十分重大的意义。…
相关新闻
- 评论
- 关注