原标题：“1236”推动智慧税务建设“加速跑”

“税收治理要实现数字化、智能化、智慧化的突破。”近年来，沧州市新华区税务局以纳税人需求为导向，以信息化技术为支撑，创新推出“1236”智慧税务建设新模式，聚焦精细服务，倾力打造“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系，推动智慧税务建设“加速跑”。

遵循“1”条主线。在智慧税务建设中，自始至终贯穿了一条鲜明主线，即践行以人民为中心的发展思想，持续优化税费服务，不断提高纳税人缴费人的满意度和获得感。

抓好“2”个服务。牢牢把握服务纳税人和税务人这两个重点，努力做到优化服务和强化管理齐抓共促、便捷服务和便于管理统筹推进。在服务纳税人方面，智能分析纳税人缴费人需求，实现无差别服务向精细、智能、个性化服务转变，提升纳税人办税体验，促进纳税遵从；在服务税务人方面，实现涉税数据的自动提取、智能分析、集成应用，大幅减轻基层税务干部重复低效操作负担，对纳税人实现高效、智能管控，降低征纳成本、提升征管质效。

构建“3”级办税序列。以“智能化办税厅+离厅式办税网点”的模式，构建了“1个5G智慧办税主厅+4个自助办税微厅+N个社会化办税网点”组成3个层级的办税序列，打造10分钟智能办税服务圈。一是对原有综合办税服务厅进行全方位智能化升级改造，采用“智能导税+自助办税+远程协助+窗口服务”的架构，打造5G智慧办税服务厅，为纳税人提供“全方位”纳税服务；二是结合辖区税源分布情况，在中心城区原有1个自助微厅的基础上，在传化物流园区、居然之家购物广场、新华区政务服务中心新设自助微厅，提供7×24小时不打烊服务，同时升级自助终端模块，代开发票业务时系统能自动审核加盖代开发票专用章，实现“高频率”业务“随时办、马上办”；三是在银行网点、企业集中度高、办税业务量大的汽车销售点、商超、居民社区安装智慧办税缴费自助终端，实现个税申报、社保费缴纳等日常业务“就近办”。

打造“6”大智能化办税亮点。一是刷脸识别身份。运用人脸识别技术，自动采集人脸图像，与“金税三期”系统实名认证信息比对，精准识别办税人员信息，并与大厅内所有设备实现信息共享，做到刷脸进厅、业务通办。二是智能导税叫号。设立了集业务查询、预审、辅导、叫号服务于一体的全功能智慧导税台。导税台智能识别纳税人身份、自主推送需要办理业务，系统自动展示业务办理方式、流程、办税设备位置和导航路线及所需办税资料，确保“最多跑一次”落到实处。三是升级自助终端。自助办税终端均已升级改造，配备了智能辅屏控件，实现了业务流程演示、指南查询、智能问答、远程协助等多种功能，并配备了进场感应器，可实现对办税人员的分流，减少聚集等待时间。四是智能自助填单。设置智能自助填单机，填单范围基本覆盖常见前台涉税业务，填表数据智能提取，填表过程智能导航，填单数据一键录入，有效解决了手工填单耗时耗力、填报不准确这个服务痛点问题，实现了征纳共赢。五是智能涉税体检。办税人进厅通过手机即可收到系统精准推送的涉税提醒信息，提醒办税人及时办理涉税事项。同时，为企业定制了专属涉税体检服务，企业法人可以打印年度纳税人体检报告，综合企业纳税、发票使用、评估检查等指标健康状况，并给出明确“诊断”，帮助纳税人防范涉税风险。六是远程问办服务。建立线上辅导呼叫中心，涵盖智能热线服务、办税设备在线服务、网上办税辅助服务多种办税形式，问办结合，提供线上政策咨询解答、常用办税软件的远程帮办、涉税政策精准投放等全方位服务。

“1236”新模式还将不断完善和拓展，以落实精细服务为“先手棋”，逐步推动四精业务变革，实现智捷办税、智控征管、智治政务、智数赋能、智敏保障、智能决策，推动税收治理体系和治理能力现代化。

(责编：赵竹青、陈键)