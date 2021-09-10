广告“出圈”还要服务跟上
随着东京奥运会和残奥会的闭幕，奥运广告大战暂告一段落。赛场上运动员们摘金夺银，赛场外厂商们赞助冠名也是各显身手。其中，某保险经纪公司因冠名直播栏目频频“出圈”。这家公司甚至请到“飞人”苏炳添做“保险科技领跑官”，一时间赚足了眼球。此外，还有保险代理人在网络直播间卖起了产品，据说业绩相当红火。
囿于监管要求，也考虑到声誉风险管理的需要，金融企业在冠名赞助等方面往往较为低调克制。即便是签约了新的代言人，也很少大肆宣传。不过，从刚刚公布的险企上半年经营数据来看，无论是寿险公司还是财险公司都面临较大的保费增长压力，不少企业在投资端的收益率也只能算是差强人意。此外，随着“90后”“00后”的年轻人逐渐成为主力消费群体，传统的营销方式也亟待更新换代。在这样的背景下，保险业的“出圈”也就顺理成章了。
值得注意的是，保险产品存续时间长，条款复杂，在理赔环节非常容易产生纠纷。买保险，可不是在菜市场上买萝卜白菜，想买就买，也不是想买就能买。以寿险产品为例，健康告知、犹豫期、理赔……随便拿出哪一项，都会让金融专业人士“头疼”，更别说普通消费者了。
对保险公司和中介机构来说，积极获取流量和关注度无可厚非。保险行业确有不少知名的广告文案，有的广告语也早已为消费者耳熟能详。但是，在记住广告的同时，消费者也看到了这些头部险企在产品设计、后续服务方面的精心与细心。这一点从财险、寿险产品的市场份额，以及近年来头部险企交出的成绩单可见一斑。可以说，优秀的营销文案与良好的客户口碑是相得益彰、相辅相成的。反过来，只有靓丽的代言人和华美的辞藻，产品和服务跟不上，即便是短期内获得了流量，长期看消费者也会用脚投票。殊不知，那句“保险都是骗人的”不知伤了多少从业者的心，但这也从侧面说明了行业野蛮生长带来的伤害。
说到底，保险产品的功能在于保障，根本上还是要靠产品和服务说话。产品是否有竞争力、理赔是否迅速、服务是不是贴心——消费者在选保险时不能不擦亮眼睛“货比三家”。而保险公司也好，保险经纪公司也罢，甚至是还在“出圈”路上的独立保险代理人，不妨多在产品和服务上再加把劲，更好的业绩和风光就在眼前。
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