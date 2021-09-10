李华林

原标题：直面投资者 沟通重实效

中国上市公司协会日前公布的数据显示，今年，全市场共有3756家上市公司召开业绩说明会，占披露年报公司总数的87.41%，与去年相比数量增长超过40%，较好实现了投资者与上市公司的有效沟通。

业绩说明会是上市公司与投资者沟通交流的重要载体，在年报披露后，能帮助投资者快速、准确地获取信息披露重点，全面了解企业发展状况，增进对企业价值及经营理念的认同感。

近年来，一些上市公司在质与效上下功夫，通过探索更加生动化、多样化、国际化的方式，让业绩说明会成为上市公司面向所有投资者的展示平台。大多数上市公司会前通过多种渠道公开征集问题，与投资者的良性互动明显增多。但与此同时，部分公司存在对投资者关系管理重视程度不够、传递公司价值动力不足等突出问题。

中国证监会副主席阎庆民近日在上市公司2020年报业绩说明会经验交流会上表示，这具体表现在：一是存在“顾虑重、动力弱”的现象，少数公司顾虑直接面对中小投资者，担心会增加人力和经济成本；二是存在“走过场、求形似”的现象，少数公司参照年报内容“照本宣科”，或回避问题“答非所问”，直接影响了业绩说明会的质量和沟通效果；三是存在“找托辞、想逃避”的现象，部分上市公司以“缺乏业绩亮点”“无相关经验”为由，认为没有必要或无法召开业绩说明会，客观反映出公司主观能动性不强、认识不到位等问题。

对此，阎庆民表示，证监会将继续积极引导，鼓励更多的上市公司召开高质量的业绩说明会，夯实上市公司与投资者的沟通桥梁。

天津证监局党委书记、局长毛寒松建议，可以探索多渠道加强投资者与公司关键少数的交流机制，加强典型案例的推广宣传，推动形成敬畏投资者的氛围。同时，建议把召开业绩说明会的情况纳入信息披露质量评价工作。此外，鼓励引导如中小投资者、机构投资者和上下游企业等参与上市公司业绩说明会活动，发挥机构投资者投资价值研究能力，上下游企业熟悉行业特点的优势，提高业绩说明会交流的质量和效果。

(责编：赵超、陈键)