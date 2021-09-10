李超 通讯员 范曾 郭筱琦

原标题：警惕“破解防沉迷”诈骗盯上未成年人

13岁女孩晶晶（化名）沉迷手游，经常被防沉迷系统限制，因某视频平台“40元即可解锁人脸识别”的评论，她被骗6000多元压岁钱。

近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间。

近两年来，随着手游防沉迷系统不断升级，很多未成年人寻求解除防沉迷系统限制的方法，结果遭遇骗局。

破解防沉迷限制背后的骗局

去年6月17日，晶晶因腿部骨折住院，她用母亲的身份信息实名认证，玩起了某热门手游。

正玩得带劲，屏幕上突然跳出一条防沉迷系统提示，系统要求以注册者信息进行人脸识别。当时母亲不在医院，她只好作罢。

在某短视频网站，关于手机人脸识别视频下的一条评论“40元即可解锁人脸识别”引起她注意。她添加了对方QQ和微信，并还价到30元。

对方称付款即解锁，当晶晶用微信转账给对方时，系统提示账户异常。对方则以“风控，正常的”为由，让晶晶发QQ红包。

随后，对方要求提供游戏账号、密码及绑定的身份证号、姓名。晶晶表示没有身份证号，被告知另需118元买解封卡，解完可退款。

晶晶再次发QQ红包后，对方提出要人脸验证，让她购买人脸授权码。

见晶晶犹豫，对方怂恿说已是最后一步，解锁后会连之前解封卡的钱一并退回。对方很快发来微信群二维码，让她进群发红包付款再退群。为尽快解锁，她进群发了450元红包。刚点击退群，对方又两次以补足退款金额、审核失败为由，要求晶晶再付1200元、1500元，同时发来实名认证截图。见事已办成，她没有多想就照办。

此后，对方又先后以购买游戏通行证为由，向晶晶索取3000元，接着是押金3000元，当晶晶说没钱时，对方爽快地表示都能垫付。最后，晶晶说只能给30元，对方竟然也答应了。

其间，对方不停变换指令。最后，晶晶得到对方“客服承诺7天内退款”的回复，但加急处理需垫付2000元。

一心想着拿回钱款的晶晶让朋友进群发了红包，又被告知系统延迟还需等待两天。至此，她6000多元的压岁钱已打水漂。两天后，得知情况的晶晶母亲报警。

诈骗未成年人竟成“致富经”

去年8月11日，熊某等3人被无锡警方抓获。据警方通报，4个多月前，熊某被人拉进一个微信群，群里每天都有人发布“致富经”，教人如何骗取未成年人微信号，再贩卖牟利。

看到消息的他觉得“这是一种来钱快、不费力的赚钱途径”，便告诉了两位大学同学，3人开始在各大游戏论坛帖子下留言，谎称可以帮助未成年人解除游戏防沉迷系统限制。

一旦有未成年人添加好友，他们便先向对方收取5至20元不等的手续费，让对方告知微信号和密码。拿到微信号和密码后，熊某等人登录微信修改密码，把微信号本身绑定的手机号改为他们提前购买的手机号，清空微信号中的所有内容和联系人。

之后，他们告知被害人微信号被封了。“骗取一定数量的微信号后，我就去网上联系买家。买家会将微信号进行分类，申请年份越久的微信号价格越高。”熊某接受检察官讯问时表示。

经警方调查发现，3人先后骗取了800余个微信号，诈骗未成年人钱财1.7万余元，贩卖微信号非法获利20余万元。

今年1月6日，经无锡市梁溪区人民检察院提起公诉，法院以涉嫌诈骗罪判处熊某等3人有期徒刑6至8个月不等，并处罚金。

被警方抓获的前两天，熊某刚过完22岁生日，他没想到因一时想走“捷径”，亲手将自己送进了高墙。

“破解防沉迷”，是明晃晃的诈骗

“防沉迷模式旨在保护青少年身心健康，‘破解防沉迷’可能迎合了未成年人的好奇心，但现阶段轻易破解防沉迷技术屏障基本不可能，是一种明晃晃的诈骗。”无锡市滨湖区人民检察院工作人员张子扬说。

张子扬认为，某短视频网站所属公司虽对用户发布主视频内容进行了监管，但不法分子却利用视频评论区链接广告，而该公司对此缺乏有效管理措施，致使违法信息大量传播，信息网络安全风险隐患极大。

今年1月6日，检察院督促该短视频公司对其平台内存在的不法信息进行整改。同时，张子扬电话联系该短视频网站的法务部门，向该公司发出刑事风险提示函，建议其对某短视频网站平台内现有的“解除游戏防沉迷系统”等不法信息进行彻底清除，对发布不法信息的用户以及评论区依法加强监管。

6天后，该短视频网站公司回复，表示将对照检察机关提示函逐一进行排查、清除，并采取有效措施加强监管。目前，该公司已针对“破解防沉迷”等关键词设置温馨提示，告诫用户警惕骗局。

(责编：赵超、陈键)