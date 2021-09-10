原标题：产学合作协同育人 打造国产信创生态

网信产业发展方兴未艾，亟需人才资源的充足供应，尤其是关键基础软件专业人才的强劲支撑。为深入贯彻《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）精神，落实《教育部工业和信息化部中国工程院关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》（教高〔2018〕3号）要求，深化产教融合、校企合作，教育部高等教育司组织有关企业和高校持续深入实施产学合作协同育人项目。

打造国产信创生态，除了自主创新产品的快速升级和应用，近年来也在积极扩充发展“朋友圈”。麒麟软件此次积极响应教育部计划，参与项目申报，于6月17日正式发布教育部产学合作协同育人项目申报指南，并陆续收到了全国各地多所高校的项目申请。

按照公平、公正、公开的原则，组织专家组从课题内涵、课题研究条件、实施方案与可执行程度、申报材料质量等方面开展了2021年第一批协同育人项目评审论证工作，遴选出优质项目报送教育部产学合作协同育人项目专家组进行核定，最终有4项项目通过核定成功入选。

日前，教育部高等教育司根据《教育部产学合作协同育人项目管理办法》要求，对2021年第一批产学合作协同育人项目立项名单进行公布。通过第一批次项目申报，与北京航空航天大学、武汉大学、南开大学、西安电子科技大学等高校联合开展了新工科建设等项目合作，通过构建智能计算联合实验室等方式、围绕给予产教融合的国产操作系统开展人才培养实践。校企双方发挥各自前沿技术能力，集中双方产业资源优势，协力探索具有行业应用前景的高质量研究成果，建设业界领先的协同育人机制，共同培养网信优秀人才。

未来，以教育部产学合作协同育人项目为契机，国内企业将聚焦关键基础软件人才的特色化创新培养，联合国内各大高校探索具有中国特色的关键基础软件人才产教融合培养路径，培养满足产业发展需求的特色化关键基础软件人才，为服务国家软件高质量发展战略需求贡献力量。

(责编：赵竹青、陈键)