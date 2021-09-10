原标题：北京望京商业体将联动开展城市更新

朝阳区望京小街改造后亮相一年来，以时尚、国际化的特色成为北京市最热门的商圈之一，也创造了老旧商街开展城市更新的样本，一年来，累计近800万人次到访。北京青年报记者昨日从朝阳区政府获悉，更大规模的城市更新将在望京启动。望京东北部的近10个商业体将联动更新，同时打通绿道和交通联络线，打造步行一小时可达的活力消费圈。

望京小街成文旅融合新地标

望京小街全长380米，北连望京街，南通阜荣街，两侧分别是万科时代中心和方恒购物中心。它建成于十多年前，2019年，街区暴露出环境杂乱、道路破损、业态老旧等诸多问题。小街虽小，周边却分布着1100家涉外企业，辐射10万居民和8万办公人群。

2020年，朝阳区采用“政府投入+社会资本”的多方共建模式，与万科、方恒共同开展街区更新，带动业态升级。改造后亮相一年了，效果究竟如何？北青报记者从朝阳区了解到，小街销售额增长，地方级收入翻了数倍。如今，方恒月均销售额817万元，增长47%；万科月均销售额达2096万元，是之前的1.4倍。预计万科时代中心2021年贡献的地方级收入，是2019年的8倍。时尚消费新业态落户，望京小街与中央美术学院、北京服装学院合作，开设专业模特时装秀、独立设计师工作室、时尚潮流买手店。小街中庭设置了1400平方米蛇形美术空间，给小街带来了独特的文艺气息。

望京小街已成为文旅融合新地标。一年来，小街举办了31场特色活动，12场文化交流，德甲足球劲旅曾借此走到北京市民身边。商业繁荣还带动了周边写字楼的租金。据统计，这里汇聚了至少6家独角兽和上市、准上市企业，估值578亿元，包括每日优鲜、keep、唱吧等。此外，城市更新推动了垃圾分类和智慧停车，一年来，城市管理负面问题的投诉量下降80%，从周边社区12345市民热线综合评价看，满意度从街道地区中下游上升至第一位。

方恒购物中心将转型升级

今年，方恒购物中心将启动改造，转型成为科技潮玩体验场。“方恒购物中心2008年开业，至今超过13年，已到了商圈开展城市更新的节点。”业主方北京时尚控股集团相关负责人介绍，方恒将聚焦年轻家庭和活力青年，打造科技创新、潮玩体验、活力社交、亲子共创的新潮体验和数字化社交生活空间。

初步改造方案显示，地下一层到地上四层都将进行消费场景和业态的深度调整。从地下一层到四层，主题分别为主打新零售超市和生活休闲业态的悦活优家，布满国潮旗舰店、科技概念零售店的摩登力场，主打亲子客群的筑梦舞台，吃玩结合、科技感就餐体验足的东西食巷，以及以主题餐饮、时尚影院、家庭娱乐馆为主的都市秘境。

商业体联动开展城市更新

“望京大多是社区型商业，规模不大，普遍在三四万平方米左右，最大的也仅有8万平方米。”望京街道党工委负责人说，偏小的商业体量使其无法与航母级商业综合体竞争，但如果能在城市更新中统筹规划，连点成线，同时形成错位、差异化发展，就能激活地区的商业活力。

望京小街“政企合作”开展城市更新的尝试，为周边的商业体参与改造更新奠定了好基础。日前，望京街道发挥党建协调委员会的作用，邀请企业共商地区城市更新的方向，一个业态互补、空间互联、资源互通的活力消费圈逐渐成型。按照初步规划，近10家商业体都将聚焦未来商业，强化各自特色。比如，新世界百货以潮牌和美妆等日常消费为主，悠乐汇发展特色餐饮和万国料理，合生麒麟新天地以夜经济和文化消费为最大特色，望京soho则聚焦高端生活体验。

为了增强商业的“逛玩”属性，望京街道为各商业体之间规划了畅通优美的外部动线。以望京小街西南端为例，其现状是一面围墙和废旧绿地。今后将建成一座开放式口袋公园——阜园，将望京小街与新世界百货连通，消费者步行可达。

据介绍，在此次更大规模的城市更新中，将通过慢行系统改造、绿道建设、智慧交通项目等，将辖区商业体串成一个环形的活力消费圈，步行逛完一圈约为一小时左右，动线上还将设置露天艺术装置，让逛街增添趣味性。

文/本报记者 李泽伟

摄影/本报记者 魏彤

(责编：赵竹青、陈键)