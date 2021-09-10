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能源产业“智慧”转型需要多方携手

2021年09月10日08:39 | 来源：环球网
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原标题：能源产业“智慧”转型需要多方携手

日前，在2021年中国国际服务贸易交易会国家会议中心会场，中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）与中煤信息技术（北京）有限公司（以下简称“中煤信息”）举行了战略合作签约仪式，就新能源领域合作等达成高度共识与协作规划。

中煤集团党委常委、副总经理刘勇表示，当下信息技术与能源产业深度融合，中煤集团也在智能工业、智慧矿山及新能源建设等领域不断探索，通过大力推广数字化、智能化应用持续推进数字经济、实体经济发展，在推动煤炭绿色安全智能开采和清洁高效低碳利用等过程中践行绿色发展理念。

中国建材集团党委常委、副总经理魏如山表示，在中国全力实现“碳达峰、碳中和”目标的大背景下，中国建材集团与中煤集团将共同推动智慧化与绿色低碳的转型发展，并协同推进中煤集团新能源电站开发建设、智慧数字运营等多元能力建设，实现双方多种生产场景综合能源管控及综合园区全领域高效智能控制与运维等。

据悉，中建信息在光伏电站及电力行业数字化转型服务等领域拥有十余年行业经验积累，当下正积极推进以综合智慧能源解决方案助力“双碳”目标达成。

依据协议，中建信息与中煤信息未来将充分发挥各自技术、资源和机制等优势，在智慧新能源解决方案和综合智慧能源服务等方面广泛开展科学研究、产品研发等战略合作，同时不断拓展双方合作领域和途径，构建长期合作新格局，形成科技协作新合力，为新能源建设发展做出积极贡献。（记者 林淙）

(责编：赵竹青、陈键)

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