叶昊鸣

原标题：交通运输部：网约车平台公司须降低过高抽成比例

新华社北京9月9日电（记者叶昊鸣）记者从交通运输部了解到，交通运输部近日印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》，要求网约车平台公司规范定价行为，降低过高抽成比例，加快推进网约车合规化进程。

通知指出，部分网约车平台公司近期招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，严重扰乱公平竞争的市场秩序。各地交通运输主管部门要压紧压实企业依法合规经营主体责任，积极推进市场主体多元化，更好地服务人民群众安全便捷出行需求。

通知要求，各地交通运输主管部门要督促网约车平台公司依法依规开展经营，即日起，不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。要综合运用线上线下等各种手段，加大对网约车非法营运打击力度。对仍新接入不合规车辆和驾驶员的网约车平台公司，要依法依规查处，并将有关情况报至交通运输部。要制定网约车合规化工作方案，切实推进工作，优化审批流程，为符合准入条件的网约车平台公司、车辆及驾驶员办理许可提供便利。

通知强调，各地交通运输主管部门要会同相关部门加强对网约车平台公司事前事中事后全链条全领域监管，要配合相关部门加大双随机检查工作力度，依法严厉查处低价倾销、大数据杀熟、诱导欺诈等违法违规行为，切实维护公平竞争的市场秩序。

通知明确，各地交通运输主管部门要会同有关部门指导督促网约车平台公司科学制定平台派单规则，保障驾驶员获得合理劳动报酬和休息时间，充分发挥12328交通运输服务监督电话作用，及时处理驾驶员和乘客对平台经营行为的投诉。同时，要加强对市场运行情况的动态监测，及时排查化解各类矛盾纠纷和风险隐患，督促网约车平台企业加强对网约车驾驶员的安全教育，提升行业运营安全水平。

据了解，从2021年9月起，交通运输部将每月公布36个中心城市网约车合规率情况。

(责编：赵超、陈键)