郭倩、王文博、王昆

原标题：新动能持续增强 数字经济巨大增量空间将释放

今年以来，我国数字经济保持强劲发展韧性，新动能作用持续增强。记者获悉，近期工信部、商务部等多部门密集发声，在强化技术创新、推动制造业数字化转型、建立数字资源产权交易流通、建设数字贸易发展试验田等方面重点部署。与此同时，多地正加紧部署新一批数字经济项目，围绕电子信息、人工智能等重点领域规划未来五年数字产业发展规划图。

分析指出，伴随新一轮技术产业迎来应用爆发阶段，在系列利好政策催化下，数字产业、数字贸易将持续开辟增长新蓝海。

9月6日，2021中国国际数字经济博览会上发布的《2021中国数字经济发展形势报告》显示，上半年，电子信息制造、软件和信息技术服务业等多个数字经济核心产业增速超过20%，电子及通信设备制造、电子商务服务等重要领域投资增长超20%，数字产业引领发展势能彰显。

多部门近期密集发声，围绕打造数字经济新优势展开新一轮部署。工信部将强化技术创新，夯实数字经济的根基。瞄准网络通信、集成电路、基础软件、人工智能等战略性、前瞻性领域，构建以企业为主体的创新研发平台，加快核心技术工程化、产业化进程。有序推进5G、大数据、物联网等新型基础设施建设。深化融合运用加快制造业数字化转型，深入实施5G+工业互联网的创新发展工程。

商务部大力推进数字技术赋能对外贸易投资合作。在2021年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）上，商务部副部长王炳南表示，将进一步推动数字贸易发展，加快构建顶层设计。还将积极建设数字贸易发展试验田，打造数字贸易示范区，指导地方依托自由贸易实验区，服务贸易创新发展试点等开放平台，开展先行先试。

作为数字经济发展的关键驱动力，数字产业正迎来新一轮投资和建设。日前在河北举行的2021中国国际数字经济博览会上，初步统计，河北全省签约项目超200个，签约总金额超1500亿元，集中在信息技术制造、软件与信息技术服务、新型基础设施建设等领域。8月23日，在重庆举行的“2021智博会”重大项目招商签约活动上，现场签约重大项目达到92个，合同投资金额总计为2524亿元，项目聚焦智能制造、数字经济等领域。

与此同时，近期以来，江苏省、浙江省等地相继出台地方版“十四五”数字经济发展规划，围绕电子信息、人工智能等重点领域，谋划未来五年数字产业发展。

“数字产业作为数字经济发展的核心驱动和竞争力根本，正成为各地谋划‘十四五’产业发展的共同选择，集成电路、基础软件、人工智能等数字产业支持政策和资金投入持续加大。”中国电子信息产业发展研究院院长张立表示。

中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长孙克对《经济参考报》记者表示，“十四五”是数字经济发展重要机遇期，蕴藏巨大发展空间。其中5G、人工智能新一轮技术产业处于应用爆发阶段，产业生产体系更加完备。预计“十四五”期间，5G、云计算、大数据等数字产业将带动超过60万亿元的经济产出。

在赋能制造业和基础设施领域的同时，数字技术发展还为服务贸易和服务业发展开启了更大空间。服贸会上发布的《中国数字贸易发展报告2020》认为，“十四五”时期，大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴数字技术将快速推广应用，为数字贸易发展奠定坚实的产业基础。预计到2025年，中国可数字化的服务贸易进出口总额将超过4000亿美元，占服务贸易比重达到50%左右。

(责编：赵超、陈键)