本报记者 牛瑞飞

安永华明会计师事务所中国区主席陈凯日前接受本报记者专访时表示，中国举办的中国国际服务贸易交易会（服贸会）将继续引领服务业和服务贸易创新发展，“为全球经济增长提供新的动力和机遇”。

“当下，服务业增加值占中国国内生产总值的比重已超过55%。服务业的高质量发展，对中国加快建设现代产业体系具有重要意义。”陈凯以通信建设为例介绍说，中国5G网络建设速度和规模均位居全球第一，光纤宽带正全面从百兆向千兆升级。同时，截至今年6月，中国网民规模达10.11亿，互联网普及率达71.6%，大大提升了消费端和生产端的数字互联互动。

在本届服贸会上，安永以“数字赋能、服贸共进”为主题，展示了大数据、区块链、云计算、机器人等方面的技术成果。陈凯表示，推动数字化转型已成为各国政府、企业和机构等的共同目标，蕴含着巨大发展潜力。“数字经济拓展了国际贸易的深度与广度，数字贸易将在数字化时代发挥更加重要的作用，引领服务贸易和货物贸易向高效智能方向发展。”

“服贸会为可持续发展提供了重要平台。”陈凯认为，中国宣布将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“低碳化、清洁化和高效化是能源发展的大势所趋。以可持续发展理念为核心的‘双碳’目标，将推进相关投资、技术和产业标准的制定，创造出巨大经济和社会效益，提升中国在绿色低碳发展领域的国际竞争力。”

“面对疫情等重大挑战，中国扩大开放的步伐坚定稳健。”陈凯表示，安永团队为海南自贸港以及上海、广东、山东等地自贸区在服务贸易领域提供了智力支持。“我们希望能把相关研究成果和成熟案例带到中国，并从中国汲取更鲜活的案例和经验，助力地区和全球服贸产业发展。”

（本报布鲁塞尔9月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 03 版）

(责编：赵超、陈键)