9月7日，2021年中国国际服务贸易交易会于在北京落下帷幕，本届服贸会举办了覆盖服务贸易全部十二大领域的系列主题活动，参展参会企业数量和国际化程度均超过上届水平。由中国贸促会主办的配套会议第五届中国服务贸易标准化论坛聚焦数字经济背景下中外服务业标准化趋势、热点问题，吸引了中外专家的参与，会议宣布正式启动全面深化服务贸易创新发展试点任务“服务贸易项下的服务提供商证明书签发”工作和海南（三亚）国际服务贸易中心筹建工作。

海南（三亚）国际服务贸易中心筹建工作启动仪式现场。受访者供图

据了解，第五届中国服务贸易标准化论坛以“服务标准无处不在，卓越服务赢得未来”为主题，采取线上线下相结合方式，聚焦数字经济背景下中外服务业标准化趋势、热点，就卓越服务、数字化商务服务、平台经济标准化等进行深入交流和探讨。

中国贸促会副会长柯良栋表示，服务标准作为服务业发展的重要制度规范和技术支撑，在提升中国服务国际竞争力、助力对外贸易高质量发展方面发挥着支撑性、引领性作用。要善于在危机中育先机，于变局中开新局，大力推动服务贸易创新发展，抓住后疫情时代数字贸易规则重构的机遇，制订数字贸易新规则新标准，创新数字贸易新业态新模式，努力构建开放、公平、非歧视的数字营商环境，推动世界经济朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

国家市场监督管理总局标准创新管理司副司长李玉冰表示，继续做好服务贸易标准化工作，要完善服务业标准体系建设，加快服务标准供给。对标国际，围绕服务贸易重要领域，提高国际国内标准一致性，通过标准互联互通促进国际产能合作，持续推动国际标准体系不断完善。加强国际交流与合作，建立良好的合作伙伴关系，积极参与平台经济、知识产权服务、在线旅游等领域服务贸易国际标准的研制。建立和培育政府间、国际组织、商协会及企业间交流合作机制，共同推动国际标准化可持续发展。

中国标准化协会副理事长兼秘书长高建忠表示，开展标准化工作，需着眼全球化格局趋势，既要做总体框架规则，又需从局点具体先行，切实把握人本思维，回应市场需求，解决现实问题，规制最佳秩序，运用先进技术、降低运营成本，提高服务效益等要素。要关注标准与法规政策规则衔接，发挥软法规的效力；关注与领头企业及新技术新模式协同，产生共振引领的效应；关注相关方利益最大化及分配平衡，形成纽带聚合的效果。

世界贸易组织（WTO）副总干事、世界银行贸易与竞争力局原高级局长、哥斯达黎加对外贸易部原部长安娜贝尔·冈萨雷斯（Anabel Gonzalez）表示，从服务业角度看，在危机映衬下，电子商务支撑行业的重要性愈发明显。服务正在变得更智能、更环保。贸易服务效率是提高竞争力和生产率的关键。政府政策对贸易服务的影响和相关性将被放大。她期待中国继续支持世界贸易组织与多边贸易体制。

中国贸促会商业行业委员会秘书长姚歆结合服务业标准化工作实践，分享了2021年中外服务业标准化发展与最新趋势。他认为，目前，国际提案难度陡增、竞争格局加剧，中国服务业标准化工作需要通过精准选题、扩大交流等途径打破当前局面，推动更多的数字应用与服务、中国文化与元素以及中国倡议与实践通过国际标准走向世界。未来要加强标准的宣贯与实施应用，围绕支持和发展数字应用、卓越服务、永续发展、就业促进等议题，继续推动“团体标准化+国际标准化”双驱发展模式。

此外，本次论坛上还发布了《中小企业营商环境满意度测评通则》《共享经济 灵活用工平台服务规范》《B2C跨境电子商务出口运营人员职业能力要求》等11项团体标准。

在论坛上，全面深化服务贸易创新发展试点任务和海南（三亚）国际服务贸易中心筹建工作正式启动，中国贸促会商业行业委员会外贸新业态新模式标委会和中国国际商会商业行业商会智慧会展产业委员会宣布成立。此外，北京市商务局党组成员、市“两区”办专职副主任刘梅英围绕“两区”开放新平台、国际合作新机遇进行了专题推介。

(责编：董童、李源)