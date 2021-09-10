原标题：美团公布外卖“预估到达时间”算法规则 计划特殊情况下改为“预估到达时间段”

9月10日，美团发文公开外卖配送中的“预估到达时间”算法规则。记者了解到，在美团，算法测算出的“预估到达时间”其实不是一个时间，是额外测算出了三个时间，并从四个时间计算结果里，选择一个最长的给骑手。美团称，有两项正在持续迭代的调整：在异常场景下为骑手提供时间补充；部分情况下，将“预估到达时间”变为“预估到达时间段”。

美团称，收到了市场监管总局等部门关于算法的指导意见。前不久，在浙江省数字化改革重大应用成果新闻发布会上，浙江省市场监管局介绍了7月6日上线的“浙江外卖在线”，其中也涉及到“以算法对算法”、外卖配送“合理时间”的相关举措。

一直以来，外界对于外卖配送的算法都非常关注，美团决定向公开外卖配送中的“预估到达时间”算法规则。

美团称，在美团，算法测算出的“预估到达时间”其实不是一个时间，而是四个时间，即“模型预估时间”和“三层保护时间”。因为担心模型预估时间与现实情况不符，导致骑手配送压力增加，其从城市特性、配送过程分段累加和距离三个维度，额外测算出了三个时间。为了保护骑手，美团会从四个时间计算结果里，选择一个最长的给骑手。大家在订单页面看到的，就是算法选定的那个最长时间。

美团称，外卖配送场景复杂且多变，骑手在每一个环节都可能面临一些突发状况，“预估到达时间”并不是完美的，但其始终在思考如何让它更完善更合理。

通过骑手、用户、专家学者的合力，美团优化了算法策略，目前，其有两项正在持续迭代的调整：在异常场景下为骑手提供时间补充；部分情况下，将“预估到达时间”变为“预估到达时间段”。

美团将通过两种方式为骑手延长配送时间，一种是通过历史数据识别出长期出餐慢的商家，任何骑手配送该商家餐品，都会提前自动获得配送时间的延长。此外，美团还梳理出了一些异常场景，用人工干预的方式为骑手提供时间补充。

此外，骑手在配送过程中存在一些难度较高的特殊场景，如远距离、单量多等场景。为降低这些共性困难场景的配送难度，今年上半年，美团在这些场景进行了试点，用户在下单时，订单显示的预估到达时间，将由之前的“时间点”变为“时间段”。

此前，在长沙、苏州、杭州等试点城市，美团向406183位用户发放了调研问卷，约65%的用户表示愿意尝试“时间段”的方式。从试点结果来看，用户差评率降低了50.7%。“预估到达时间段”让用户对配送时间有了更合理的预期，也减少了骑手在特殊场景下的配送压力。

目前，美团已经响应国家号召积极参与骑手职业伤害保障试点，未来，其将配合政府，向骑手群体提供更全面的权益保障体系，也将不断推动算法规则的透明化，积极听取多方意见，优化迭代算法技术，推动行业的高质量、健康发展。（文/北京青年报记者 张鑫）

(责编：李源、董童)