近期，光大银行发布了2021年半年报。据半年报数据显示，在普惠金融方面，该行致力“增量、扩面、降本、提质”，服务能力持续提升。6月末，普惠金融贷款余额2206亿元，较年初增长17.9%；普惠客户数38.1万户，较年初增加7890户；新投放贷款加权平均利率4.86%，同比下降40个基点。

光大银行普惠金融为何能开新局、创新高？该行主动解锁了其中的“密钥”。

一是靠政策加码。继2020年抗击疫情期间，推出支持小微企业共克时艰的“六大举措”“五大礼包”“二十条工作方案”，光大银行2021年又释放政策红利，通过实行内部资金转移定价优惠、安排专项激励费用、落实落细尽职免责制度等方式，提高分支机构扩大小微贷款积极性，鼓励扩大小微企业信贷投放，以及用好普惠小微企业贷款延期还本付息政策，帮助小微企业稳定生产、壮大发展。据了解，上半年光大银行对普惠型小微企业、个体工商户及小微企业主实施阶段性延期还本1.88万户、73.08亿元，阶段性延期付息1.79万户、4.34亿元。

二是靠服务拉动。为破解小微企业融资坚冰，光大银行聚力服务积极创新，以“微计划”和“链计划”为抓手，突出项目引领，狠抓产品建设，打造核心竞争优势，有力支持了小微企业的发展。据了解，该行普惠金融产品目前大致分为通用类、创新类、线上类和行业类，共四大类20多款。2021年重点加大了“阳光政采贷”的推广力度，目前与全国40多个省市财政机构实现对接，累计为政府采购网上中标小微企业授信超17亿元。同时，该行还完成“阳光e税贷”“烟商贷”产品优化，推进阳光供应贷、商票融易贷、阳光保费贷等创新项目，为业务发展蓄力。

三是靠科技赋能。早在2018年，光大银行就提出将“大数据、线上化、场景化”作为普惠金融发展利器，为此该行加快了“阳光普惠云”的建设，通过大数据、云计算、区块链等技术运用，构建“金融+渠道+场景”服务平台，以更加便利的方式触达生产生活，助力普惠生态链业务发展。目前已有福州朴朴、北京中化等40多个生态链项目实现在线办理。据悉，该行近期还正式投产普惠金融业务流程管理系统，初步实现客户管理、产品管理、生态链项目管理、授信流程管理、贷后管理信息收集等六大功能，向普惠数字化转型迈出关键一步。

近年来，光大银行以“阳光普惠”为主题，秉承“汇聚阳光，普惠希望”核心理念，充分发挥自身优势，源源不断推动“金融活水”流向小微企业“最后一公里”，助力实体经济发展欣欣向荣。2021年以来，光大银行进一步提高政治站位，通过探索“光大模式”，帮助小微企业纾困解难，不断增强金融获得感、安全感和幸福感。

河北康达畜禽养殖有限公司是廊坊市一家集种鸡场、孵化场、肉鸡饲养场为一体的农业产业化重点龙头企业。受疫情影响，本该出栏的肉鸡因疫情管控不得不继续留在鸡舍。与此同时，一笔货款即将到期，工人工资也要支付，财务“压力山大”，这让公司一筹莫展。光大银行廊坊分行得知企业困难，第一时间派工作人员赶赴企业，在了解企业需求后，专门为企业量身制订授信方案，并通过绿色通道，快速完成审批放款。

“没想到8月初申请的贷款，过了3天就批下来了1000万额度，真是太及时了。”说到光大银行的贷款支持，公司董事长感慨万千。

在沈阳，光大银行积极参与金融支持科创企业“春笋行动”，了解企业融资需求，帮助解决“急盼难”问题。2021年6月份，走访产业园区时，该行了解到沈阳汇智源电力发展集团有限公司因为订单激增，正为资金着落发愁。

该企业是一家从事智能化电力工程技术服务的科技型小微企业，拥有多项专利权、著作权和科技成果，属于轻资产型企业。众所周知，这类企业通常缺少传统抵押物，一旦资金吃紧，到银行贷款往往都是“闭门羹”。然而这次，却柳暗花明，光大银行雪中送炭，为其送上“园区集合贷”。不到一周时间，就投放信贷资金500万元，同时降低贷款利率，有效补充了企业流动性，减轻了经营成本。

据悉，“园区集合贷”是沈阳市以科技型企业聚集区为组织单元，由政府、科技园区等共同遴选科技型中小企业、专精特新等优质骨干企业，银行和担保机构对企业进行联动授信担保，实行“见贷即保”模式。

像这样的案例，只是光大银行服务众多小微企业的缩影。“发展小微，积极作为，大有可为”，光大银行表示，接下来将继续秉承普惠情怀，坚持长远之功培育“愿贷、敢贷、会贷、能贷”之力，努力在产品业务创新、服务模式升级、信用体系建设、数字普惠转型等方面寻求突破，为小微企业提供更加坚实的金融支持，做小微企业最值得信赖的“娘家人”。

(责编：李源、董童)