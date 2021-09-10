原标题：西门子在华启动“零碳先锋计划” 欲帮500家供应商加速碳减排

9月9日，西门子中国正式宣布启动“零碳先锋计划”。西门子提出将以数字化创新和跨领域知识与经验，在中国携手各方伙伴共创绿色生态，赋能打造端到端的零碳产业链，助力中国实现“双碳”目标。未来，除将继续在自身运营中落实节能举措之外，西门子还力争至2025年在中国帮助超过500家重点供应商加速减碳步伐，推动产业绿色低碳转型。

西门子全球执行副总裁，西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松博士表示，“我们致力于帮助不同领域、不同规模的企业取得环境效益和经济效益的双赢，为中国经济的高质量和可持续发展做出贡献。”

针对自身的运营，西门子在12个办公园区和制造工厂进行了包括暖通空调和照明系统能效提升等在内的能效改造和维修项目，并将继续在更大范围推进该类项目落地。同时，西门子已经在14个园区和制造工厂实施了分布式屋顶光伏系统，并计划在更多制造工厂新增这一系统。此外，西门子在北京和上海的办公园区以及31家运营企业已采购并使用绿证电力，公司将持续深入贯彻这一减排举措。

面向供应链，西门子计划自2022财年开始正式在中国将低碳相关指标纳入采购决策过程。目前，西门子已经建立起覆盖近9000家在华供应商的减排信息管理系统，并在提高能源效率、现场发热和供电、购买绿色电力、实施节能流程、优化物流、减少商务出行，以及应用再生和可回收材料等7大领域帮助重点供应商推进绿色转型。西门子的目标是到2030年实现全球供应链减排20%，到2050年达成供应链碳中和。

对于未来产业链的碳中和，工业产品碳足迹的精算至关重要。据了解，西门子已在成都数字化工厂启动基于区块链的工业产品碳足迹安全可信追溯项目，利用区块链和边缘计算等技术，精确追踪控制器产品全生命周期的碳足迹，实现碳足迹透明化。今年7月，西门子与九牧集团启动战略合作，将为九牧实现“2026年碳达峰，2036年碳中和”目标提供路径规划，助力其打造全球行业绿色标杆。

西门子方面提供的数据显示，截至2020财年，西门子已帮助全球客户减少约1.5亿吨碳排放。不仅如此，西门子还能够以金融服务支持工业、基础设施、交通和能源等领域的客户与合作伙伴，并把可持续发展作为融资决策的考量因素之一，优先支持节能减排等可持续发展项目。

肖松博士最后表示：“实现碳中和需要政策引导、产业联动、市场发力、技术赋能，乃至每一个人的身体力行。面对‘气候变化’这一愈发紧迫的时代挑战，我们希望让‘科技有为’，携手更多生态合作伙伴，为下一代创造更美好的生活。”

(责编：李源、董童)