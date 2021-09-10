原标题：快手电商持续大搞信任、品牌、服务商，开启第二增长曲线

9月10日，“燃 · 2021快手电商116商家大会”在杭州举行。快手电商负责人笑古表示将坚定不移持续大搞信任电商、大搞品牌、大搞服务商。这是快手电商继7月在服务商大会上宣布“三个大搞”之后，再次强调这一战略。

此次笑古晒出了“三个大搞”的相关成绩，其中品牌增长亮眼：大搞品牌以来，相比半年前，品牌数量增长150%，品牌类商品GMV增长731%，10个垂直行业品牌GMV增长超过100%，其中数码家电的GMV同比增长超过300倍。

此次大会也标志着今年“116品质购物节”（以下简称“116”）开启，会上不仅公布了商家激励策略，还同步开启商家参与大促的预约报名，正式报名则从9月17日开始。

据悉，今年快手“116品质购物节”将从10月20日持续至11月11日，主题为“实在好生活”。快手电商产品负责人六郎表示，相较去年，快手电商将在大促期间拿出3倍流量扶持、3倍商家激励基金、6倍消费者购物福利以及千万服务商激励，并将尝试直播间加货架的双通道售卖场景，打造更立体的生意模式和购物体验。

“三个大搞”成果显著，商家获得确定性成长路径

根据大会释放的信息，在“STEPS”方法论（即自播、分销、私域、投流、反向定制商品）的指导下，品牌商家在快手生态里迅速找到经营方法，9家SKA品牌GMV超过1亿，20家SKA品牌GMV超过5000万。

大搞服务商的战略提出时间虽短，入驻服务商现已超过400家，目前这些服务商为快手平台超过15%的商家提供服务。在服务商的帮助下，新开店快速冷启动首月GMV破50万的商家数量同比增长超过10倍。除了服务新商家，服务商体系也在帮存量商家做专业化提升。

此外，笑古此次也进一步明确了如何大搞信任电商。笑古表示，信任电商除了要将平台的基础履约更加系统化和产品化，更要有差异化的行业性解决方案，“比如退款不退货，可能其他平台只覆盖了生鲜等品类，我们的终极目标是覆盖全品类，给核心用户提供超值的服务和极致的信任体验。”

近半年来，快手电商在践行信任方面也做了很多举措。快手2021年第二季度财报显示，好物联盟电商GMV环比增加近90%，“快手小店信任卡”已覆盖超97%用户。快手电商持续在不断加强产品品质管控，维护消费者权益保障。

同时，快手电商针对珠宝玉石行业推行“真宝仓”，由具备中国计量认证（CMA）资质的质检机构对入仓珠宝进行鉴定，目前在全国已有6个大仓，并还在更多珠宝玉石产业带铺开。在二手手机行业，推行智能化验机报告和180天品质保障保修服务，打消消费者顾虑的同时促进绿色环保循环经济的发展。对信任的强化给商家也带来了切实好处。

在“三个大搞”的驱动下，快手电商生态进入二次生长的时代。一批高线城市用户和新消费人群已经涌入快手电商。数据显示，2021年上半年，快手电商月均客单价同比提升近30%，高线城市电商购买用户占比35%，贡献了33%的GMV；以90后、00后为主力的新消费人群贡献了超过30%的交易量和GMV。

备战116：洞察直播间转化密码，打造“高光时刻”

此次快手电商商家大会的另一个核心议题是今年的“116品质购物节”。为了更好地承接全网大促流量，快手116主会场将紧扣“实在好生活”的主题，上线实在好物推荐官、实在好货尽情抢、实在好福利三大板块。

从9月到10月19日都是116的备战期。这一阶段商家要做准备，提功力，勤演练，也就是做好粉丝储备、货品准备和主播热身，用好优惠券、拼团、抽奖、满减、红包等各种工具，抓住平台提供的各种活动流量支持，通过盘直播、盘亮点、盘福利、盘货品、盘商业化来系统性提升直播间进人、留人再到转化的能力，不断“练兵”。

快手电商在9月初便已启动了“商家备战成长计划”，通过一系列流量红利、培训课程和产品策略帮助商家快速提升直播能力。

“‘商家备战成长计划’将一直持续到116前夕，会培养出一批优质的腰部主播和品牌。我们期待这批优质商家在116大促流量红利和各种激励下迎来爆发，进一步成长，成为快手电商生态的生力军。更重要的是，这批优质商家在116期间能给快手老铁带来各种各样的实在好商品和实在好福利。”快手电商产品负责人六郎表示。

经过前期的备战成长锻炼，快手商家将在116期间经历大促考验。今年的商家激励计划也随之全面升级。

快手电商针对不同梯度主播推出了“116超级主播挑战计划”“116BigDay挑战计划”以及“主播排位赛”。各行业头部主播可享受BigDay专属流量包、投放返点支持、互动流量加持等，新主播则可享受专门的大促版红利计划。

品牌拥有专属赛道，除了独立的激励计划，还可享受“品牌嗨购日”专属流量。此外，快手电商推出了“超级品牌日”，参与品牌可获得直播间定制玩法及快手全网资源矩阵支持，平台流量和现金补贴，通过自播和分销多维度造势，为品牌商家打造营销里程碑。

在快手电商生态中日益重要的服务商在116期间也有自己的专属福利，除了服务商版商家红利计划，服务商还可绑定商家参与成长挑战赛，同时也将获得额外的激励返点。

除了快手电商在产品、政策和运营等层面加大力度之外，作为一站式电商营销平台，“磁力金牛”与快手电商协同发力，让生态内品牌和达人的增长更简单、高效、持久。快手磁力引擎金牛营销运营副总裁阿稳现场表示，快手磁力引擎和快手电商联合推出“116超级品牌盛宴”系列激励政策，涵盖超级品牌联合日、超级品质购物节、超级达人加油包三大活动矩阵，全面覆盖SKA、KA、达人及品牌客户，满足他们在116活动期间对直播电商人、货、场的需求。

“就像商家用实实在在的好商品回馈老铁一样，快手平台也要用实实在在的流量、产品和激励策略服务好商家，让大家通过116这样的超级大促进一步提升自己各方面的能力，未来更好地成长，更好地服务老铁。”六郎表示。

(责编：李源、董童)