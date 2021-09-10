人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

启动Ⅲ级响应 交通运输部：做好“四早”预警防范双台风

2021年09月10日20:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月10日电 （记者王连香）在交通运输部今日召开的防台风工作视频会议（以下简称会议）上，根据对今年第14号台风“灿都”和第13号台风“康森”风力等级和未来发展变化情况综合研判，9月10日12时起，交通运输部启动防御台风Ⅲ级响应。

会议强调，各单位要进一步提高政治站位，始终把人民群众生命财产安全放在首位，强化风险意识和底线思维，紧急情况下该撤就撤、该停就停、该封就封，切实避免人员伤亡。要全面分析情况，周密准备，加强督促指导，做好预警防范，早动员、早部署、早检查、早落实。

同时，会议还要求，公路、港口和航道、运输、交通运输工程建设、海事、海上搜救和救捞等管理部门，要加强防汛防台风工作组织领导，紧盯重点领域和薄弱环节，全面排查消除风险隐患，确保行业防御措施逐一落实，严防重特大突发事件发生。要与气象等部门加强沟通协作，强化预警预防，形成工作合力。要严格执行带班和24小时值班制度，坚持系统观念，统筹做好应急抢险、抢通保通、运输保障、疫情防控等工作。

据交通运输部相关负责人介绍，第13号、14号台风将对我国东南、华南沿海地区交通运输行业安全平稳运行特别是海上交通安全带来严重影响。双台风相互作用，未来移动路径、强度变化还有不确定性，防御工作形势复杂严峻。

 

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
启动Ⅲ级响应 交通运输部：做好“四早”预警防范双台风
　　人民网北京9月10日电 （记者王连香）在交通运输部今日召开的防台风工作视频会议（以下简称会议）上，根据对今年第14号台风“灿都”和第13号台风“康森”风力等级和未来发展变化情况综合研判，9月10日12时起，交通运输部启动防御台风Ⅲ级响应。 会议强调，各单位要进一步提高政治站位，始终把人民群众生命财产安全放在首位，强化风险意识和底线思维，紧急情况下该撤就撤、该停就停、该封就封，切实避免人员伤亡。…
世界机器人大会开幕 一大波“机智”boys精彩亮相
　　人民网北京9月10日电 （记者王震）会打太极的“熊猫人”、会翻跟头的“机器狗”、远程“撸猫”机器人……今日，2021世界机器人大会在北京亦庄亦创国际会展中心开幕，在与大会同期举办的博览会上，各式各样的智能机器人纷纷拿出看家本领，秀出自己的“才艺”。 本次博览会，110余家企业的500多款产品参展，能够双腿行走的熊猫机器人、防爆轮式巡检机器人等20余款展品首发亮相，全面展示了机器人本体、关键零部件和产业链上下游前沿科技和最新成果。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部