人民网北京9月10日电 （记者王连香）在交通运输部今日召开的防台风工作视频会议（以下简称会议）上，根据对今年第14号台风“灿都”和第13号台风“康森”风力等级和未来发展变化情况综合研判，9月10日12时起，交通运输部启动防御台风Ⅲ级响应。

会议强调，各单位要进一步提高政治站位，始终把人民群众生命财产安全放在首位，强化风险意识和底线思维，紧急情况下该撤就撤、该停就停、该封就封，切实避免人员伤亡。要全面分析情况，周密准备，加强督促指导，做好预警防范，早动员、早部署、早检查、早落实。

同时，会议还要求，公路、港口和航道、运输、交通运输工程建设、海事、海上搜救和救捞等管理部门，要加强防汛防台风工作组织领导，紧盯重点领域和薄弱环节，全面排查消除风险隐患，确保行业防御措施逐一落实，严防重特大突发事件发生。要与气象等部门加强沟通协作，强化预警预防，形成工作合力。要严格执行带班和24小时值班制度，坚持系统观念，统筹做好应急抢险、抢通保通、运输保障、疫情防控等工作。

据交通运输部相关负责人介绍，第13号、14号台风将对我国东南、华南沿海地区交通运输行业安全平稳运行特别是海上交通安全带来严重影响。双台风相互作用，未来移动路径、强度变化还有不确定性，防御工作形势复杂严峻。

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