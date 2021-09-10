原标题：联网游艺机能否成为下一个风口？

近日, 国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》（简称《通知》），要求科学引导学生合理使用电子产品,控制使用时长,防止未成年人网络沉迷。

《通知》发布后，各游戏企业陆续开始升级防沉迷措施, 同时也积极寻找开辟新的业务空间。

随着国内各种文创、IP、影视剧等衍生品产业链的带动发展,在后疫情时代国内产业升级和消费升级的背景下,线下游艺机市场逐渐成为资本角逐的热点。

日前，以精品动漫及游戏IP内容孵化开发为目标,集IP内容运营、IP线下娱乐业务拓展及IP商业化授权为一体的世纪华通旗下梦回传奇公司宣布，进军线下游艺机市场。

“以梦回传奇公司的联网游艺机为代表的新场景的创新发展,极有可能带来新一次的科技文化消费革命”，世纪华通董事长兼CEO王佶表示。梦回传奇公司董事长喻叶表示,公司始终坚持以价值观“IP内容持续创造、IP运营多元发行、IP衍生跨界联营联动及不断探索IP体验经济”的IP产业化的发展战略,拓展原创动画IP多元变现渠道,探索品牌跨界、行业跨界、品类跨界、IP联名、IP体验、个性化定制等科技商业融合服务,将国内线下游艺机创新联网、媒体化发展、打造成国创IP的产业化标杆和科技消费融合发展、聚合高质量流量跨界分发品推的新物种,创新开发市场新赛道和商业新版图为合作伙伴跨界开辟蓝海市场。

由于传统的游艺机行业缺乏创新的互联网科技基因,生存空间和市场容量正在被不断挤压,已经远远不能满足用户需求。而快速发展的文创内容产业也面临增长乏力、拉新获客成本高企的困境,需要更接地气的增长支撑。

在充分挖掘市场空白和解决行业痛点之后,梦回传奇以动漫游戏IP为核心,集IP衍生品开发、IP线下娱乐业务拓展、流量投放渠道开发及运营为一体,创造出这种面向目标人群的沉浸式娱乐和体验式消费，融合发展的多元化泛娱乐文化新平台,将以所持有的IP品牌为基础,设计更符合当下用户需求的产品,弥补产品矩阵中线下互娱空缺的板块,实现动漫游戏IP与游艺机的联动,打开全新产业空间。

(责编：赵超、陈键)