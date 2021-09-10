原标题：人工智能教育促进教学升级

近日，中办、国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称《意见》），对“双减”工作作出了重要决策部署，并通知要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

“要下大力气做强做优校内教育，健全学校教育质量服务体系，切实做到教师应教尽教、学生学足学好。”8月30日，教育部新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚强调。

青少年心智开发、身体素质、生活技能等全面健康成长，义务教育阶段的校园生活非常关键。为促进科技创新与教育有机结合，扩大中小学实施科技教育的覆盖面，临平区各级教育单位、学校和社会实践基地中心坚决扛起“双减”工作的主体责任，以《意见》为政策抓手，努力打造“学在临平”美好教育品牌，提高人民群众教育满意度，持续推进“双减”政策在临平区落实落地。通过推动智能教学、课堂变革、人才培养、仿真实训，从理论到实践，从实践到应用，旨在弘扬新时代北斗精神，在广大中小学生中倡导和树立“科技强国、未来有我”的远大抱负，激发少年儿童投身建设科技强国的求知热情，同时为践行《意见》核心主旨树立榜样。

杭州临平区人工智能教育基地作为前沿科技教学的社会重要组成部分，基地依托“标准校实验室＋中心校实验室＋基地实验室”三级体系，以杭州市临平区人工智能教育皇国山基地为核心载体，辐射2大中心校，助推46所中小学普及人工智能教育。作为浙江省内率先实施中小学阶段“AI人工智能教育”进课堂的项目，临平区人工智能教育基地旨在推动人工智能和教育深度融合，促进教育变革创新，提升学生科学素养，通过游戏化、项目式教学模式，借助积木式编程工具，对模块、对象、控制、执行等概念予以直观体验，让孩子们感受编程思维，培养学习兴趣，赋能未来教育。着力打造智能教育与理论学习相结合，积极助推“双减”实施落地，让学生享受均衡优质的教育。

《意见》的目的是为了有效减轻学生的学业负担，同时要做到优化校内教育配置，保障学校课后服务条件。科学施教，科技助教，把科技赋能教育数字化转型。在临平区教育局领导下，临平人工智能教育基地在为学校提供高品质的课后服务方面，做出了极具前瞻性、创新性的探索和实践，为区内学校提供普惠、专业、系统的高品质课后服务解决方案。

为满足学生对高质量学习资源的需求，基地为学校的课后服务提供了创意编程、创意智造、航空航天探索、数字艺术设计、机器人仿真等科创方面的免费教学辅助服务。同时提供周末托管服务，基地在开展每周末的社团课教学的同时，基于学生兴趣和特长，为学生制定长期提升方案，持续挖掘学生在科创方面的潜能。此外，利用学生寒暑假的时间，展开冬夏令营活动，提供寒暑期托管服务，多方面拓展课后服务渠道，为学生提供了展示、竞技和交流的平台，拓展学生的技能水平。

截止发稿，临平区人工智能教育基地已为全区46所学校逾22000名学生提供了丰富精彩的PBL访学课程；共为67个班级的夏令营学生提供了2600节PBL专题课程。基地举办的“社团纳新免费线上直播课”活动线上累计观看人次超过2万次，观看人数达2500余人。

充沛的资源为区内学校提供高质量课后服务方面，做到既能“引进来”，又能“走出去”。

基地致力于为临平区内学生们提供菜单式丰富的课程和兴趣选择，满足学生个性化需求。基地围绕着生命科学、人文社会、智慧生活、宇宙探索和地球公民五大科创主题，衍生出34门人工智能PBL课程，深刻而全面地向同学们展示了人工智能技术与日常生活之间的奇妙联结，让学生在做项目的过程中学习科创知识技能，并使学生能在学习过程中关注课程主题背后的宏观视野。除此之外，基地积极研发临平特色课程、红色教育课程，如与数字艺术知识学习相结合的《城市记忆》、与无人机知识结合的《回忆长征》，场景化学习方式让学生们在学习AI知识、体验科技魅力的同时，还能回顾临平区历史文化，铭记革命先烈光荣事迹，从而培养他们爱党爱国精神，在实际行动中传承红色基因。

一方面，作为省内首家集互动体验、拓展提升、赛事活动、展示交流为一体的教育示范点，基地可免费为区内学生们的课后活动提供优质的活动场所。

另一方面，优质的人工智能领域教师团队，可以多角度、全方位为区内学校人工智能课后服务的开展提供师资力量支持。基地派出的人工智能咨询师每学期都会入校为学校老师们培训，每学期为区内学校培训超200次，培训内容包括以下三方面：一是通识课程教学培训，咨询师一对一帮助学校老师顺利开展人工智能普及课程；二是社团活动指导，培训或帮助学校老师组建社团，开展社团活动，指导校外竞赛等；三是竞赛指导，为学校老师在假日杯人工智能赛事和其他官方赛事提供技术指导、规则讲解等。

《意见》鼓励学校提供课后服务，课后延时服务全面铺开后，将需要更大的师资力量投入。在临平区教育局领导下，以人工智能教师作为突破口，基地率先组织开展了“AI导师培训”、“AI教师培训”、“小学、初中、普职高项目校教师人工智能教学培训”，三级教师培训体系已累计培训临平区人工智能教师800余人次，有效提升了中小学教师开展校内课后托管的意识与能力，推动临平人工智能与机器人教育应用向标准化、规范化、常规化、特色化方向纵深发展。

作为社会教育辅助部分，基地积极为区内中小学高质量课后服务水平赋能，从认知、实践、创新三个层面对学生进行引导。通过夏令营、冬令营、社团的方式协助学生完成研究型课题，来提高其创新性思维。以提供优质的课后活动场所和将优质的教学人才填补学校的师资空缺，使基地与区内各学校联系密切，全面提高学校教学质量，资源共享、科技兴教，从而达到学生减负不减质。

“双减”政策之下，要让技术为育人服务，以解决问题和实际需要为导向，以教育规律和人的发展规律为引导，实现从“人工智能＋教育”向“教育＋人工智能”的转变，实现对教育的重塑。

(责编：赵超、陈键)