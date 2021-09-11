人民网北京9月11日电 （记者许维娜）中小企业是经济的重要组成部分，是我国实体经济的重要基础。近日，主题为“培育新型实体企业，促进大中小企业融通发展”的研讨会上，与会专家与企业代表共同研讨在数字技术和实体经济深度融合的背景下，如何走出大中小企业融通发展的新路子，培育“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业，为推动实体经济高质量发展、构建新发展格局提供有力支撑。

专家们一致认为，要引导更多中小企业走“专精特新”发展之路，不仅需要中小企业自身在转型升级中提高价值链、聚焦主业增强竞争力，也需要新型实体企业来“助攻”，还要优化营商环境，激发更多新型实体企业的动能，以资源和基础设施开放共享、技术能力外溢及产业链协同创新，带动中小企业发展，闯出一条大中小企业融通发展、推动实体经济高质量发展的新路子。”

以京东集团为例，记者了解到，截至目前，京东已服务近70%的省级“专精特新”中小企业和小巨人，以及数百万中小企业。京东的供应链连接着百万级的社区超市、花店、药店、汽修店、五金店等，以及全国各地产业带的制造工厂、众多中小商家。

中小企业的痛点、难点，不仅要解决销售“最后一公里”的问题，也要帮它们补上供应链的“最初一公里”。

面对即将到来的京东11.11，京东发布“退货运费险”保费低至1分钱、入仓商家补贴1000万广告金等10项扶持举措。尤其是针对中小商家，京东11.11将继续简化规则、降低参与门槛，从广告、流量、运营指导等方面给予扶持，实现降本增效。

截至目前，京东物流已为永康五金、黄山茶叶、昆明斗南鲜花等1000多个农特产地和产业带，提供定制化的供应链解决方案和标准化的物流产品，打造“最初一公里”的物流新基建，助力当地中小企业供应链数智化升级。

京东物流在重庆市秀山县建立产地云仓服务当地中小电商企业。受访方供图

数字技术是中小企业降本增效的利器，但中小企业并不会为数字化而数字化，而是针对自身的突出问题应用数字化工具来解决。而受制于规模、资金、人才等因素，很多中小企业难以独立跨越“数字化鸿沟”。

在采购这一企业日常经营的基础场景上，京东企业购通过将采购全流程数字化，构建了8项采购服务能力，以“快采购、轻管理、一站式”的数字化采购服务平台，让中小企业享受到数字技术带来的红利，实现更低成本、更高效率的采购。

除采购数字化的“共性”服务外，京东企业购联合社会力量打造“一城一策”式“个性”城市专项服务。

在河南，京东建立优质产品的自营+产地仓，与当地头部企业实现电商联营，并支持跨境电商业务；在广东，建立中小企业直播电商基地，目前已为500家“专精特新”小巨人打造直播带货的线上阵地；在福建莆田，将产业带品牌化方面的能力开放给当地制鞋业，提升当地公共品牌“莆田鞋”影响力。

据京东零售企业业务事业部中小企业平台业务部总经理罗晓华介绍，京东企业购已服务省级“专精特新”中小企业和小巨人超过2.7万家，在全国4万多家省级“专精特新”中小企业中占到整体近70%。未来将通过供应链协同、打造“专精特新”生态圈及大中小企业融通发展标杆模式，为“专精特新”建立系统化、精细化、智能化的高质量服务模式。

而在中小企业“上云”方面，京东云目前已服务超120万家中小企业，在生产、供应链、物流等场景提供一站式的数智化技术服务。此外，京东云还携手地方政府在全国建立了近60个产业园，面向各区域中小企业提供一体化产业运营服务平台，在活动补贴、资源包扶持等方面给予大力支持，打造新动能赋能本地产业。

(责编：王连香、吕骞)