人民网北京9月11日电 （记者夏晓伦）微云台融合防抖、全链路光学系统升级、搭载自主研发影像芯片……9月9日晚，vivo X70系列正式发布。

发布会现场。受访方供图

蔡司中国品牌传播负责人徐文在发布会上表示：“vivo和蔡司全球影像战略合作，进一步拓展专业影像技术的边界，提升手机摄影的光学表现力，共同推动整个产业链的升级和良性发展。”

搭载自主研发影像芯片 升级综合体验

有关业内人士分析认为，vivo X70系列带来了设计、性能、交互的综合升级，vivo与蔡司深度合作，实现了光学技术和计算摄影的突破，拓宽了手机摄影新赛道。

其中，vivo X70系列在计算摄影方面实现了升级，历时24个月，研发团队投入超300人，打造专业影像芯片V1，带来高性能、低功耗、低延时的提升。

据介绍，专业影像芯片V1可以像CPU一样高速处理复杂运算，也可以像GPU和DSP一样，完成数据的并行处理，实现等效32MB的超大缓存，全片上储存，并做到低时延实时降噪插帧。

此外，vivo X70 Pro四摄系统和X70三摄系统均搭载大底微云台主摄与专业人像镜头，实现微云台融合防抖。其中，X70 Pro+对手机防抖功能进行了突破，根据重力传感器数据去自动旋转图像并进行裁切与补偿，利用广角云台主摄，实现360°的地平线防抖能力。

同时，vivo X70 Pro+搭载了高通骁龙888 Plus旗舰芯片，结合了自研的内存融合+4G技术，以及HID碎片整理技术；IP68级防尘防水、立体声双扬声器搭配独立HiFi芯片组合、大体积X轴线性马达、50W无线闪充等旗舰配置，也将让用户收获更好体验。

此次vivo X70系列带来五款配色，其中vivo X70 Pro+拥有至黑、旅程和旷野三款配色，vivo X70/X70 Pro则带来至黑、独白和星云三款配色。据了解，vivo X70 Pro及vivo X70 Pro+于9月17日开售，vivo X70于9月30日开售。

蔡司合作再升级 算法拓宽移动影像发展之路

据了解，影像是vivo的核心长赛道之一，已投入和研发达五年以上。去年12月，vivo宣布与蔡司达成全球战略合作，双方联合研发技术已成功导入vivo X60系列。

在器件优化提升方面，vivo团队与蔡司团队根据双方在光学技术领域上的认知，把光学器件进行拆解，从光线第一个到达的保护镜片，到成像的镜头和滤光片，对每一个部件进行优化提升。

在影像算法方面，通过大量调研，vivo联合蔡司共同研发了一款“蔡司自然色”，满足专业用户的色彩需求。具体来看，vivo选取色块更丰富的140色卡进行精细化的标准定义，选取了80个实拍场景进行实景效果验收。借助更精细的色彩调试算法支撑效果实现，经过粗调试和精细调整，最终使照片的色相准确度ΔE收敛了约15.5%。

经过多年探索，vivo还打造了运动算法、人像算法、夜景算法、变焦算法、SuperRAW、色彩算法以及超清算法。

在上述业内人士看来，一系列软件算法矩阵拓宽了移动影像发展之路，而影像战略对于vivo的发展路径也至关重要。对于36个月以内的影像战略，vivo将基于消费者洞察明确主赛道：如夜景、人像、运动/防抖、变焦和视频，每条赛道都有相应的技术规划和技术预研团队。

对于36个月或者更远阶段的技术规划，将由vivo中央研究院来具体承接，“我们把这部分战略称之为‘未来影像’，vivo中央研究院会基于消费者需求、行业技术趋势和场景定义并进行相关的布局，如感知交互、人机交互等。”vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山介绍说。

研发投入不设上限 聚焦科技创新打造核心竞争力

科技创新是一家科技公司前进的原动力。记者了解到，vivo自2019年起，明确了设计、影像、系统和性能四个创新方向，进行长期、持续的投入，且在认知正确的前提下，研发投入不设上限。

2019年，国内正式发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G商用元年。vivo第一时间发布5G终端技术创新成果，并在2019年8月推出品牌旗下首款5G商用手机。

实际上，vivo早在2016年就已启动相关技术的布局，全面参与5G国际标准化制定。2017年，vivo启动5G天线与射频关键技术的预研，并于同年加入IMT-2020（5G）推进组。最新数据显示，截至今年4月，vivo累计申请3000多项5G发明专利，向3GPP标准化组织提交5G提案超过5000篇。

而在6G技术领域，vivo也已经开始布局。2019年12月，vivo加入IMT-2030（6G）推进组，成为核心成员单位之一，正式启动6G技术预研工作。2020年10月，vivo发布《数字生活2030+》系列白皮书，面向6G时代提出“构建自由连接的物理与数字融合世界”的愿景。

截至目前，vivo充分吸纳、发展本地的人才资源，已布局全球化研发网络，覆盖深圳、东莞、南京、北京、杭州、上海、西安、台北、日本东京以及美国圣地亚哥10个城市，范围包括5G通信、人工智能、工业设计、影像技术等众多个人消费电子产品和服务的前沿领域。

此外，还有分布在中国、印度、印度尼西亚、孟加拉国、巴基斯坦和土耳其的7个全球智能制造中心。

胡柏山介绍，经过多年的发展，vivo形成了独特的创新方法论，并不断进行着实践，具体表现为“产品铁三角”和“技术灯塔”两个方面。

何为“产品铁三角”？胡柏山介绍说：“vivo内部目前形成了一个‘铁三角’体系，分别是产品规划、技术规划以及技术预研。产品规划就是想清楚要什么，技术规划就是如何去满足需求、去实现用户想要的东西。技术预研，就是把产品规划和技术规划两者结合之后产出的东西落地。”

何为“技术灯塔”？对于36个月以上的技术规划，vivo成立了vivo中央研究院，给产品规划和技术规划树立灯塔，致力于新产品形态跟踪研究、国内外行业前沿技术扫描、芯片等领域的技术布局等。

胡柏山最后表示，vivo将以长期主义的心态持续投入，确保在核心技术方向的持续研发，在前沿技术领域与时俱进，坚持用户导向和设计驱动，洞察消费者需求，带来更好的产品和服务。

(责编：王连香、吕骞)