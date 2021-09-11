人民网北京9月11日电 （记者李栋）近日，在延吉举办的“责任在心——虎豹，低碳，守护，空弹”媒体开放日上，悦刻创始人、CEO汪莹表示，承担社会责任是企业成长中最不容忽视的部分，会持续关注行业、社区、环境问题，多做实事，为社会传递温度。

据了解，自2018年以来悦刻持续结合自身技术与资源优势践行社会责任，在回报社会方面累计投入超6000万元。目前已连续两年发布社会责任报告。

“创业3年多，回头望来路，我们感受最深、最没有遗憾的事情之一就是在履行社会责任方面付出扎实努力。”汪莹表示，这是作为企业公民不能回避的价值追求，也让企业在市场环境中有了属于自己的主旋律，从容温和地做事。”

在汪莹看来，类似跳水比赛的“规定动作”和“自选动作”，企业履行社会责任亦是如此。企业责任“必修课”中排在首位的是品质安全、科学探索、低碳节能、带动就业、员工责任这些“规定动作”。

清华大学绿色经济与可持续发展研究中心主任钱小军表示，报告在各个责任版块中通过讲述“不可忽视的‘她力量’”“让更多孩子迎着阳光奔跑”等故事体现了企业履责特色，内容更为真实可感。

“作为社会的一份子，悦刻会从更高、更严格的角度要求自己，做好‘规定动作’的同时持续落实回报社会举措，向社会传递一份来自悦刻的温度。”汪莹说。

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