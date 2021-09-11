李清堂

原标题：发扬斗争精神走好新的赶考之路

习近平总书记在2021年秋季学期中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上指出：“当前，世界百年未有之大变局加速演进，中华民族伟大复兴进入关键时期，我们面临的风险挑战明显增多，总想过太平日子、不想斗争是不切实际的。”习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中指出：“以史为鉴、开创未来，必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。”核工业是高科技战略产业，是国家安全重要基石，是经济社会发展“压舱石”。新的征程上，中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）牢记习近平总书记要求，发扬斗争精神，增强斗争本领，锻造敢于斗争、敢于胜利的政治品格，努力为实现第二个百年奋斗目标作出自己应有的贡献。

在开拓进取中炼就钢筋铁骨

我们党诞生于国家内忧外患、民族危难之时，一出生就铭刻着斗争的烙印，一路走来就是在斗争中求得生存、获得发展、赢得胜利。一百年来，在扫除国家屈辱、拯救人民苦难、拂去民族灰尘的伟大奋斗历程中，党和国家事业取得的各项成就无一不是在斗争中诞生、在斗争中发展、在斗争中壮大的。我们党在百年奋斗中锤炼了敢于斗争、敢于胜利的精神风骨，进一步增强了中国人民和中华民族的志气、底气、骨气。敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党人鲜明的政治品格，是中国共产党不可战胜的强大精神力量。

我国核工业在党的领导下创建和发展，斗争精神和红色血脉与生俱来。创建核工业是我们党登高望远，掌握和运用斗争规律进行恢弘实践的产物，这使我国核工业一开始便带有鲜明的敢于斗争、敢于胜利的政治品格。毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家亲切关怀核工业，组织、协调、带领核工业人走前人没走过的道路、登前人没登过的高峰，在实践中传授核工业人经验法宝，使我国在一穷二白的基础上建立了完整的核科技工业体系，凝聚起了核工业敢于斗争、敢于胜利的强大力量。老一辈核工业人闻令而动，他们中有的从井冈山、延安、西柏坡一路走来，有的来自沂蒙老区，有的经历过抗美援朝战争，以自力更生、艰苦奋斗的顽强意志战胜了创建初期物资严重匮乏、科研生产条件简陋、生活环境恶劣等诸多困难，成功研制出“两弹一艇”，他们身上散发的共产党人的精神特质，共同铸就了我国核工业敢于斗争、敢于胜利的红色底蕴。

改革开放后，核工业人毅然投入国民经济建设主战场，实现中国大陆核电“零”的突破，从秦山核电“国之光荣”到打造“华龙一号”国家名片，走出国门，实现从跟跑、并跑向领跑的跨越转变。与此同时，保持能力建设，实现核动力升级换代等重要工作，并在核燃料、同位素、核技术应用等领域有所突破。从第一次创业“敢上九天揽月”，到第二次创业“行至半山不停步”，我国核工业在敢于斗争、敢于胜利中不断成长壮大，并相继形成了“两弹一星”精神、“四个一切”核工业精神。回顾中国核工业的发展脉络，剖析核工业的精神根底，就能够发现，敢于斗争、敢于胜利已深深刻在核工业人的骨子里，核工业人在任何斗争面前骨头都是硬的。

传承斗争精神方能奋进伟大时代。核工业的奋进事关国家、民族和人民的前途命运，中国特色社会主义进入新时代，坚定不移跟党走，强核报国铸辉煌，我国核工业人要不断涵养敢于斗争、敢于胜利的精神力量，赓续红色血脉，进一步锤炼筋骨。中核集团党组带领广大干部职工，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，传承家国情怀，永葆政治本色。高质量开展党史学习教育，坚定核工业人把红色江山世代传下去的理想信念。提炼形成“强核报国，创新奉献”的新时代核工业精神，激励核工业人“奋楫扬帆再出发”。深入开展向“时代楷模”彭士禄同志学习活动，号召全体核工业人为祖国的繁荣富强激浪前行。举办“百年党旗红、核鉴戈壁情”主题婚礼活动，通过金婚、银婚带新婚的方式，把前一代核工业人“祖国需要我”的奋斗立场和奋斗激情交棒给核工业的新一代。建立中核集团“红色基因库”，发布核工业文化遗产名录，命名一大批党性教育基地，利用核工业红色资源，强化敢战能胜的红色基因，确保伟大斗争精神传承弘扬。

在服务国家战略中敢战能胜

斗争精神和斗争本领是相辅相成的。斗争精神的引领作用是巨大的，勇于发扬斗争精神，才能更好地、彻底地发挥斗争本领。没有较强的斗争本领，就不能很好地发扬斗争精神。必须在斗争中学会斗争，在斗争中成长提高，练就斗争的真本领、真功夫，牢牢掌握斗争主动权。

在实现人民对美好生活向往中敢战能胜。党的十九大作出了中国特色社会主义进入新时代这一重大政治论断。中核集团党组自觉主动把核工业的命运与党和国家命运紧密相连，充分发扬斗争精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推进高质量发展，在更好服务国家战略、服务人民需要的伟大斗争中敢战能胜，奋勇向前。紧紧围绕“发展起来以后的问题”，与影响人民获得感、幸福感、安全感的一切因素作斗争，“人民至上”贯穿始终。在党的百年华诞之际，华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组投入商运，全球首个陆上商用模块化小堆——玲龙一号开工建设，高温气冷堆示范工程均取得突破性进展，非核新能源发电创历史新高，为实现碳达峰碳中和提供坚强的绿色清洁能源保障，进一步厚实了国家实现“双碳”目标的底气。贯彻“面向人民生命健康”的国家战略，联合开展的进口冷链食品新冠病毒防控辐照消杀技术研究阶段性成果通过验收，围绕医用同位素自主、肿瘤精准放疗新技术等打造出一支医用同位素保障国家队。中核集团在做强做优做大的过程中，始终坚持以人民为中心的发展思想。

在统筹发展和安全中敢战能胜。中核集团居安思危，牢记“国之大者”，筑牢安全基石。当新冠肺炎疫情突如其来时，用严防严控为复工复产争取时间空间，做到防疫情、保生产、促增长统筹推进。在党的百年华诞之际，以“安全这根弦比过去任何时候都要绷得更紧”的政治意识，系统开展安全风险排查整治专项行动，深查细纠、事事清零，提升中核集团本质安全水平，以超常规举措实现超常规成效。在贯彻总体国家安全观上，方向不变、道路不偏、力度不减，确保项目进度、质量万无一失，关键时刻做到让党和人民信得过、靠得住、能放心。

在服务和融入新发展格局中敢战能胜。中核集团在推动区域协调发展中担当作为，坚决发挥好经济社会发展国家队、主力军作用。服务西部地区大开发，助力甘肃绿色发展、打造智慧城市，在宁夏同心县打造新能源大基地，以核工业全产业链优势托举西部地区跟上新时代步伐。服务振兴东北地区，把吉林作为重要产业发展区，加大投资开发力度。服务中部地区科技崛起、产业崛起，与湖南深化已有产业合作的同时拓展新产业合作，为湖南十八洞村保电送电，确保产业到哪里电就跟到哪里。服务东部地区勇立潮头，与上海开展全方位合作助力持续提升城市能级，在福建布局10台在建在运机组助力构建清洁高效能源体系，为江苏连云港提供一体化解决方案，和浙江海盐打造“零碳能源，绿色发展”国家级高质量发展示范区，为东部地区发展提供了强劲的“核动能”。

在实现高水平科技自立自强中敢战能胜。中核集团聚焦推动形成国家发展新优势，与影响建设科技强国的一切因素作斗争，勇当原创技术“策源地”。以新时代协同体系加强关键核心技术攻关，国内首台百吨级自主设计制造乏燃料运输容器下线，“华龙一号”核心专利获中国专利奖金奖，中核集团入选首批月壤研究单位，18 项成果亮相先进技术成果转化政策宣贯会，越来越多的“关键变量”掌握在自己手里。夯实人才根基，组建涵盖我国核工业领域具有重要影响力的院士、专家学者的新一届科技委，引领我国核科技工业前进方向，重点打造的“青年英才计划”结出累累硕果，成为人才成长的“快车道”。以全球视野构建开放创新生态，中俄核能合作项目在两国元首见证下开工，承担的国际热核聚变实验堆磁体安装首吊成功，为“点亮”等离子体奠定基础。

向第二个百年奋斗目标奋勇前进

中国共产党靠斗争赢得过去，更要靠斗争开辟未来。可以预见，新的赶考路上仍会有许多风险考验，甚至惊涛骇浪。中核集团要始终牢牢把握“九个必须”，敢于斗争、善于斗争，向第二个百年奋斗目标奋勇前进，为实现中华民族伟大复兴逢山开道、遇水架桥。

把牢斗争方向。我国核工业因党而生，坚持安全发展、创新发展、坚持和平利用核能，坚决扛起政治责任，强化政治引领，做到头脑特别清醒、立场特别坚定，把学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为当前和今后一段时间工作的重中之重，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。强化思想引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用“强核强国”的使命担当检验党性纯度、衡量政治自觉。进一步强化党建引领，一以贯之全面从严治党，开展全国国企党建工作会议召开五周年“回头看”，完善中核特色“大党建”体系，抓重点、补短板、强弱项，在不断提升党建工作质量中把牢发展方向。

坚定斗争意志。长期斗争需要长久意志。伟大建党精神是中国共产党的精神之源，是中国共产党人精神的“根”和“魂”，蕴含着从哪里来、到哪里去的红色基因，只有大力弘扬伟大建党精神，才能为做好长期斗争并取得胜利筑牢底气。中核集团牢记初心使命，走好新时代党的群众路线，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，发挥核技术应用优势，聚焦“健康中国”持续发力。深入开展好“幸福中核”系列活动和“我为群众办实事”实践活动，始终保持同人民群众的血肉联系。坚持自我革命，用案例加强警示教育效果，持续惩治腐败突出问题，驰而不息纠治“四风”，着力构建“大监督”格局，使核工业人历经千锤百炼仍朝气蓬勃，始终保持忠诚干净担当的政治本色，更加坚定跟党学战斗、跟党去战斗的革命意志。

把握斗争规律。中核集团通过高质量开展好党史学习教育，深入理解和把握共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律，提高核工业干部员工“草摇叶响知鹿过”、“松风一起知虎来”的见微知著力，对潜在的风险有科学预判，知道风险在哪里，表现形式是什么，发展趋势会怎样，该斗争就要斗争，总结运用好经验规律，不辜负抛头颅洒热血的一代又一代共产党人，不辜负党披荆斩棘、筚路蓝缕走过的100年。增强全局思维和系统思维能力，从国家战略需要看核工业发展，从核工业全产业链条看中核集团发展，从实现集团公司“三位一体”奋斗目标看各板块公司发展，加强各项工作的政策统筹、进度统筹、效果统筹，发挥整体效应和产业链势能。

回首一百年是那么长，因为中华民族前进的每一步，都是无数革命先烈前仆后继、艰苦奋斗的结果，回忆每一段历史时都让人百感交集，站在每一段历史前都难忘难离。回首一百年又是那么短，因为百年只是绵长历史中的匆匆一瞥，但就在这一瞥中，我们党带领中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发。在中国共产党百年华诞的重大时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，我们必须要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，敢于斗争、敢于胜利，以开局就是决战的姿态，响应伟大号召，把党领导下的核事业继续全面推向前进，为走好实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路做出新的更大贡献。

（作者：中国核工业集团有限公司党组副书记、董事）

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