瞿剑

原标题：世界首座四代核电华能石岛湾高温气冷堆成功临界

据中国华能最新消息，12日9时35分，国家科技重大专项——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1号反应堆首次达到临界状态，机组正式开启带核功率运行。这一我国具有完全自主知识产权、世界首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆，继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料之后成功临界，向着年内并网发电再近一步。

中国华能介绍，临界是反应堆带核功率运行的起点，相当于发动机点火。示范工程此次是通过球形燃料元件数量和控制棒“双调节”的操作方式达到临界状态的，从首次装料到临界共历时23天。

该示范工程由中国华能牵头，联合清华大学、中核集团共同建设，装机容量20万千瓦，是我国落实核电“走出去”战略的优选堆型之一。高温气冷堆安全性好、发电效率高、环境适应性强、用途广泛，在核能发电、热电冷联产及高温工艺热等领域商业化应用前景广阔，是我国优化能源结构、保障能源供给安全、实现“双碳”目标的重要路径。

示范工程设备国产化率达到93.4%。作为世界首座球床模块式高温气冷堆，示范工程仅首次使用的设备就有2000多套，创新型设备600余套，其中包括全球首台高温气冷堆螺旋盘管式直流蒸汽发生器，首台大功率、高温热态电磁轴承结构主氦风机，世界最大、重量最重的反应堆压力容器等，对推动我国在第四代先进核能技术领域抢占全球领先优势具有重要意义。

下一步，示范工程还将进行零功率物理试验，验证堆芯性能、控制棒价值及核仪表监测系统设备的可用性。中国华能将持续规范开展示范工程后续调试和试运行等工作，确保2021年内首堆并网发电。

(责编：赵超、陈键)