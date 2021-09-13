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机器人走进人机共融新时代

刘艳
2021年09月13日08:00 | 来源：科技日报
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原标题：机器人走进人机共融新时代

　　9月10日至13日，北京亦创国际会展中心再次上演机器人总动员。

　　中国电子学会副秘书长梁靓介绍，在北京市政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办的2021世界机器人大会设立的展区中，110余家企业的500多款产品全面展示了机器人本体、关键零部件和产业链上下游及关联领域前沿科技和最新成果。

　　中国科协党组书记、中国工程院院士张玉卓在开幕致辞中说：“以机器人为代表的智能科技产业正在为经济高质量发展注入新动能、激发新活力，开放包容、互学互鉴的全球机器人生态体系不断完善。”

　　送餐、配送、家庭服务、垃圾分类……种类繁多的机器人已成为人们生活的好帮手，服务机器人杀入更多细分市场，进入黄金发展期。

　　就像优必选科技首席品牌官谭旻总结的那样，我们走到了一个人机共存的时代，机器人成为新一代家庭服务数据的入口。

　　新松机器人自动化股份有限公司创始人、总裁曲道奎说：“近几年协作机器人的发展势头越来越猛。而机器人由过去在‘笼子里’作业的系统往人机共融的方向发展，是协作机器人出现的非常重要的契机。”

　　北京市市长陈吉宁在开幕致辞中将机器人产业喻为“制造业皇冠上的明珠”，前景广阔、潜力巨大。

　　随着使用密度不断提升，工业机器人已成为全球范围内智能工厂建设的重要组成部分。

　　工业和信息化部副部长辛国斌介绍，目前国内工业机器人已在国民经济47个行业大类、129个行业中类中广泛应用。中国工业机器人市场连续8年稳居全球第一。

　　ABB机器人与离散自动事业部中国研究中心经理张佳帆说：“虽然还有这样或者那样的不确定性，但畅想未来，就像今天的智能手机一样，智能化的工业机器人在工作场所将无处不在，人们可以和工业机器人并肩工作，友善交互。”

　　如中国工程院院士王耀南所言，一代一代的迭代创新，让机器人能更加聪明、更加有效、更加可靠地为人类带来更好的服务。

　　人们难以见到的纷繁复杂场景中，很多高精度、高难度的作业任务正由机器人协同人类完成。

　　看过开幕式上航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波从中国空间站为2021世界机器人大会发来的视频祝福后，移步展会现场，就能看到大负载、大范围转移功能的大型空间站机械臂，它已帮助仍在太空飞行的神舟十二号航天员完成了两次出舱任务。

　　辛国斌说：“从浩瀚太空到万里深海，从工厂车间到田间地头，从国之重器到百姓生活，我们正步入与机器人和谐共荣的缤纷多彩新世界。”

　　辛国斌指出，机器人产业是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。回望过去5年的发展历程，全球机器人产业发生了翻天覆地的变化，中国机器人产业也向前迈出了一大步。

　　辛国斌介绍，我国机器人产业规模快速增长的同时，产业生态体系不断完善，在机器人整机、零部件和系统集成等领域形成了一大批专精特新小巨人企业，埃孚特、天智行等企业陆续登陆科创板。

　　但辛国斌也提醒业界要清醒认识到，中国机器人产业总体尚处于发展的初期阶段，很多关键核心技术有待进一步突破，高端供给仍然不足，行业应用水平待进一步提高。

　　辛国斌透露，工业和信息化部正牵头制定“十四五”机器人产业发展规划。下一步要突破机器人系统开发等共性技术，研发仿生感知与认知等前沿技术，推进5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的融合应用，提高机器人智能化和网络化水平。同时，鼓励高校、科研机构和企业联合开展关键核心技术攻关，进一步完善产业技术创链。

(责编：赵超、陈键)

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