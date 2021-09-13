颉满斌 陈 曦 杨 仑

原标题：全国科普日： 让科普为群众办实事

9月11日，2021年全国科普日活动日在各地陆续启动，本次活动以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题，将持续到9月17日。科普日期间，各地依托全域科普，践行“我为群众办实事”，通过开展丰富多彩的主题性群众性科普活动，激发全民科学梦想，营造创新氛围，为提升公民科学素质、实现高水平科技自立自强汇聚众志。

甘肃：群众性科普活动让全民共享科技成果

“什么是太阳黑子，太阳黑子对地球有哪些影响？”

在甘肃省金昌市全国科普日活动现场，金昌市实验小学三年级五班学生刘欣昱向工作人员发出了这样的疑问。

“使用专门的太阳望远镜，人们可以看到太阳表面赤道两旁，经常会有一些黑色的斑点，这就是太阳黑子。”科普部王静向学生的父亲刘哲利做了详细介绍，并带他在现场的天文望远镜下体验了一把。

“科技的力量太强大了。”刘欣昱感叹。

今年才八岁的刘欣昱连续两年跟着父亲刘哲利去参加科普日活动，刘哲利对科技有着同样浓厚的兴趣。

“开展的这些活动把我们普通群众和科技的距离拉近了，特别是云上科普日的直播，把科技知识送到需要科技的群众跟前，送到了千家万户。”刘哲利说。

立足面向基层、服务发展、惠及群众，金昌市结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，将深入农村、社区、学校，积极开展系列科普活动。同时，联合电视台通过直播平台开展“云上科普日”直播活动，以直播的形式，进行科技惠民项目产品展销，参与直播的粉丝“满载而归”。

甘肃省科协党组书记、第一副主席陈炳东表示，全国科普日期间，甘肃省将通过着力打造形式多样、丰富多彩的主题性群众性科普活动，促进科学精神和科技成果全民共享，推动全民科学素质水平全面提升。

天津：依托全域科普 践行“我为群众办实事”

“拨打119电话应该如何说？”“地震了，我们应该怎么办？”“救生衣的正确穿法是什么？”……9月11日上午，一场别开生面的“应急科普公开课”在天津科技馆举行。

据介绍，今年天津全国科普日活动将聚焦疫情防控、碳达峰碳中和、青少年科技、科技资源科普化、水利科普、应急避险等百姓需求和社会热点，通过科普践行“我为群众办实事”。

活动中，蓝天及救援队的队员把救援知识融入小故事中，引导孩子们关注应急科普知识，提升自救互救能力。

“今天讲的这些小故事特别有意思，我都听进去了，而且牢牢地记在脑子里了，遇到突发情况就不会特别慌张了。”天津市和平区岳阳道小学二年级的王知闲表示。

不只是科普日期间，天津市的全域科普工作贯穿于全年。其中“百名专家联系千家万户养殖场户活动”，切切实实为“群众办实事”。

在宝坻区八门城镇杨岗庄村稻蟹种养示范场，负责人邱金来对记者说：“从去年开始因扣蟹苗种的牛奶病，对生产造成很大影响。从6月开始，天津市水产研究所的专家，定期来帮我们检测蟹苗的病害和生长情况，指导我们进行科学投喂与病害防控。”

“技术服务组进行了稻蟹综合种养的专题下乡服务，为他们提供技术帮助，摸索适宜本地的蟹种生产技术模式，也为成蟹养殖保障优质的扣蟹种苗供应。”天津市水产研究所技术推广科高级工程师钟文慧表示。

吉林：科普大集让贫困村变致富园

大樱桃、元蘑、桑黄、大果榛子怎么栽培？玉米病虫害防治秘诀、大豆栽培技术应用、东北地区秸秆综合利用技术方法是什么？

在第二十届中国长春国际农业·食品博览（交易）会（以下简称农博会），有一处展厅格外受农民朋友的喜爱。

位于长春市农博园12号门“建党百年逐梦吉林”主题展厅的科普大集，以“科技赋能乡村振兴，争当农业科创先锋”为主题，作为农博会“产业示范与科普教育”板块中重要内容之一，科普大集突出了示范引领功能。

一进到科普大集的现场，洮南市车力乡创业村学习组便如饥似渴地在科普的海洋里汲取养分。大家详细地向专家请教新品种的名称、经济效应情况等内容。对于车力乡创业村的村民而言，科普大集对他们的意义非同寻常。

吉林省洮南市创业村村民王鹏远说道：“我们村曾经是一个贫困村，村容村貌很落后。道路都是土路，雨天成泥，晴天起灰；院墙七高八低；家家户户的经济收入也很少。”

成为吉林省科协的帮扶对象后，在科技专家的指导下，创业村里搭起了冷棚，种上了经济作物。

5年的时间，吉林省科协把科技的火种在乡土中种下，科技理念在广大村民当中得到了广泛认可和应用，不仅让大家的生活富了起来，也让大家的思想跟着富了起来。

(责编：赵超、陈键)