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原标题：未来可期 机器人正改变人类生产和生活方式

“机器人技术正在深刻改变着人类的生产和生活方式，中国空间站机械臂也助力我们完成了两次出舱任务，在2021年世界机器人大会即将召开之际，神舟十二号飞行乘组在中国空间站预祝大会、博览会取得圆满成功！”9月10日，在北京亦庄开幕的2021世界机器人大会上，神舟十二号三位航天员从中国空间站发来美好祝福。

以“共享新成果，共注新动能”为主题，此次大会全面展示机器人领域新技术、新产品、新模式、新业态。同期举办的世界机器人博览会汇聚顶级厂商，竞秀最新成果，110余家企业的500多款产品精彩呈现，令人耳目一新。

融合创新，开拓新场景

“大家好，我是阿尔伯特·爱因斯坦，欢迎来到2021世界机器人博览会。”在博览会序厅，一位鹤发蓬松、和蔼可亲的“特约讲解员”在介绍大会内容，这是来自大连金石滩EX未来科技馆的“爱因斯坦”仿生机器人重现科学巨匠的音容笑貌。走近细看，从眼神、举止到皮肤和指尖惟妙惟肖。站在其旁的是位身穿机械装甲的红发“金小普”，展现了女性机器人的流线美。

据介绍，这样的机器人集合仿生机器人、5G云端、互动科技等成果，未来可应用在科技馆、名人馆、会展会场或火车站、机场中，提供讲解、导览等服务。

业内专家指出，许多精彩呈现在此次博览会的亲民新产品中，突出特点是融合创新，开拓出更多应用新场景的可能性。

“小清小清，请问把啤酒瓶放在哪里？”“是可回收垃圾，请投放。”与此同时，创泽智能垃圾站的可回收垃圾桶盖子自动打开，旁边一台缓缓移动的智能消毒机器人正对周围环境进行“紫外线+等离子”消灭病毒、净化空气……

“智能垃圾站集合了人工智能和物联网技术，可对垃圾分类智能化精细管理；消毒机器人依托大数据、云计算、数字仿真等技术，已在国内有的三甲医院多场景应用，为疫情防控做出突出贡献。”创泽智能机器人集团董事长李庆民介绍。

溜炒、焖炖、蒸煮、碎切、称量、识物等，身怀十八般烹饪技艺“会做饭的机器人”让观众感叹，“这要出锅的虫草鸡汤真香！机器人能帮我们做饭烧菜，以后可省事喽”。据康力优蓝副总裁叶宝华介绍，“爱乐优膳养大师机器人内置3000+AI数字化全球美食图谱库，智能化引导式烹饪，兼具健康监测、运动康养等功能”。

硬核科技，激发新动能

随着机器人产业的发展，不断涌现的硬核科技，激发出潜在的新动能。

作为核心零部件，传感器和软件系统在机器人智能化进程中越发作用突显。在哈工大机器人集团展台亮相的下一代机器人核心软硬件引人注目，包含“哈工轩辕”智能—实时一体化机器人专属操作系统、智能控制器模块、机器人智能驱动单元等。“搭载这个操作系统，我们研发的智能机器人移动作业开发平台可让机器人拥有定位导航、移动视觉抓取、视觉避障与跟随、移动装配等功能。”哈工大机器人集团（HRG）常务副总裁白相林介绍。

据了解，HRG还发布全新子品牌“严格”，瞄准线体供应行业服务质量良莠不齐、供应能力碎片化、小企业发展困难等“痛点”，通过聚合、赋能全行业优质服务者的方式，为具有智能升级转型需求的企业提供先进的智能制造服务。

针对国内外工业机器人在生产中尚未实现现场环境感知能力，无法根据对象的状态调控作业路径，使得加工质量和精度不达标这一难题，华龙讯达展出基于工业互联网平台+数字孪生技术的平台，应用于汽车焊装产线机器人的监测维护。

人形智能机器人是目前人类比较适应我们生活及情感的形态，也是家庭服务机器人的目标。“这是婺源油菜花海，是中国最美乡村的景观之一。”在一幅油画面前讲解的新一代人形智能机器人ViHero颇为吸睛。

“我们是海淀中关村壹号园区的企业，这次首发的专业级智能人形服务机器人，集机器视觉、语义解析、人机交互、运动控制以及大数据、云端控制等技术于一身，可以进入社区和家庭，深度参与人们日常工作和生活，比如辅助老人起居及看护孩童陪伴学习等。”伟景机器人展台的工作人员介绍。

(责编：赵超、陈键)