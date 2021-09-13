王延斌

原标题：有望打破国外软件垄断 新国产系统将CAD搬上云端

9月8日，历经10年核心技术攻关，国内首款基于云架构并拥有完全自主产权的新一代三维CAD（计算机辅助设计）系统——CrownCAD在山东济南发布。“它具备跨平台的优势，能够在国产芯片和国产操作系统上运行，既可以部署在公有云，也可以部署在私有云。”中国工程院院士、著名机械制造及自动化专家李培根认为，这一“国内首款”有望打破国外软件的垄断，实现国产自主工业软件的换道超车。

三维CAD系统是支撑制造业发展最核心的技术之一。大到满街奔跑的汽车，小到人手一部的手机，离开三维CAD软件都无法设计和制造，但此前国内三维CAD市场长期被进口软件垄断。随着互联网、云计算的深度发展，国外软件已不能满足中国制造业的快速发展。

在此背景下，10年前，“国家人才工程”入选者、著名CAD技术专家、山东山大华天软件有限公司首席技术官梅敬成带领团队投身国产自主三维CAD软件研发蓝海。10年间，他们突破了多项行业技术难题，掌握了三维CAD最核心的两个底层技术——三维几何建模引擎DGM和几何约束求解器DCS。

据了解，CrownCAD的诞生，得益于国家支持，离不开梅敬成团队的努力，也有产学研的功劳。比如，在研发期间，中国工程院院士周济团队也参与合作攻关了某些关键技术。

“CrownCAD就是在线建模CAD软件，即打开浏览器就可以进行建模的软件。”梅敬成向科技日报记者强调，CrownCAD可以部署在公有云，也可以部署在私有云；尤其是可以在国产芯片和国产操作系统上运行，所以非常适合对自主可控需求高的领域；同时还具备云存储、云计算、多终端、多人协同设计等优势。

记者了解到，该系统在发布之前经历了两轮全国公测，受到了普遍认可。中国航空发动机研究院仿真技术研究中心工程师周帅表示：“这款完全自主可控的三维几何建模引擎DGM，提供了与国际主流几何建模引擎功能兼容的API，满足数据转换、高质量曲线曲面建模、参数化实体建模以及几何模型缺陷检测与修复等模块的功能需求，实现数值仿真中几何预处理底层全部代码源码化，可支撑航空发动机前处理系统。”

(责编：赵超、陈键)