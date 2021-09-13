人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

有望打破国外软件垄断 新国产系统将CAD搬上云端

王延斌
2021年09月13日08:14 | 来源：科技日报
小字号
原标题：有望打破国外软件垄断 新国产系统将CAD搬上云端

　　9月8日，历经10年核心技术攻关，国内首款基于云架构并拥有完全自主产权的新一代三维CAD（计算机辅助设计）系统——CrownCAD在山东济南发布。“它具备跨平台的优势，能够在国产芯片和国产操作系统上运行，既可以部署在公有云，也可以部署在私有云。”中国工程院院士、著名机械制造及自动化专家李培根认为，这一“国内首款”有望打破国外软件的垄断，实现国产自主工业软件的换道超车。

　　三维CAD系统是支撑制造业发展最核心的技术之一。大到满街奔跑的汽车，小到人手一部的手机，离开三维CAD软件都无法设计和制造，但此前国内三维CAD市场长期被进口软件垄断。随着互联网、云计算的深度发展，国外软件已不能满足中国制造业的快速发展。

　　在此背景下，10年前，“国家人才工程”入选者、著名CAD技术专家、山东山大华天软件有限公司首席技术官梅敬成带领团队投身国产自主三维CAD软件研发蓝海。10年间，他们突破了多项行业技术难题，掌握了三维CAD最核心的两个底层技术——三维几何建模引擎DGM和几何约束求解器DCS。

　　据了解，CrownCAD的诞生，得益于国家支持，离不开梅敬成团队的努力，也有产学研的功劳。比如，在研发期间，中国工程院院士周济团队也参与合作攻关了某些关键技术。

　　“CrownCAD就是在线建模CAD软件，即打开浏览器就可以进行建模的软件。”梅敬成向科技日报记者强调，CrownCAD可以部署在公有云，也可以部署在私有云；尤其是可以在国产芯片和国产操作系统上运行，所以非常适合对自主可控需求高的领域；同时还具备云存储、云计算、多终端、多人协同设计等优势。

　　记者了解到，该系统在发布之前经历了两轮全国公测，受到了普遍认可。中国航空发动机研究院仿真技术研究中心工程师周帅表示：“这款完全自主可控的三维几何建模引擎DGM，提供了与国际主流几何建模引擎功能兼容的API，满足数据转换、高质量曲线曲面建模、参数化实体建模以及几何模型缺陷检测与修复等模块的功能需求，实现数值仿真中几何预处理底层全部代码源码化，可支撑航空发动机前处理系统。”

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
能包容放射性物质千年以上！我国核废料固化能力获重大突破
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）记者从国家原子能机构获悉，9月11日，国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，成为世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家，对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。…
体验月球挖土！全国科普日活动在全国各地启动
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青、翁奇羽）9月11日，以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日活动在全国各地启动，活动将持续到9月17日。今年全国科普日立足面向基层、服务发展、惠及群众，着力组织好北京主场活动、部委主场活动、省级主场活动、系列联合行动、“云上科普日”活动，同时结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，打造多级联动、广泛参与、永不落幕的系列科普活动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部