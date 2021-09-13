新华社记者叶昊鸣

原标题：“四好农村路”，推动乡村振兴的“高速路”

地广、人稀、路险，这是生活在湖北省恩施土家族苗族自治州建始县村民曾经面临的难题。

“当年我们学院领导第一次来时，没想到连车都开不进来，只好停在外面好远的地方，从坑洼不平的泥泞土路走进来。” 武昌理工学院驻村第一书记陈登回忆时，感慨万千。

“要想富，先修路”是中国人关于交通的朴素想法，也是建始县通过完善基础设施保障当地村民“钱袋子”的有效之举。

通过捐资430多万元、争取经费1150多万元，建始县新建村级公路已超100公里，如今县里4个定点村均实现了“组组通，户户连”。

产业引进来，电商走出去。建始县大力建设特色产业基地，鼓励村民通过电商发展模式让当地特产走出山区，同时大力发展“产业+旅游”经济。昔日偏远的贫困山区，如今成了远近闻名的“世外桃源”。曾经被贫困压得喘不过气来的村民，也通过这条“致富路”看到了生活的新曙光。

这只是“四好农村路”巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的一个缩影。

金沙江大峡谷深处，四川省凉山彝族自治州布拖县阿布洛哈村村民登上了心心念念的客运班车，曾经村民光是出村就要花3小时，如今到达最近的县城只需要2小时；

客家民系聚居地，江西省赣州市安远县1800余家电商在热火朝天地忙碌着，交通通达的便利不断吸引大学毕业生、青年返乡创业，电商扶贫的政策也让当地村民的腰包越来越鼓；

晋冀蒙交界处，山西省大同市阳高县镇边堡村村民靠着平整的公路迎来了五湖四海的游客，明代古城堡、烽火台等独特旅游资源也因路而重新焕发生机与活力……

“‘四好农村路’的建设是一项德政工程、民生工程、民心工程。”交通运输部部长李小鹏说。

四川凉山彝族自治州布拖县阿布洛哈村通村公路和公路旁的易地扶贫集中安置点（无人机照片）。新华社记者江宏景 摄

近年来，各地大力推进“四好农村路”的建设，将公路修到村门口，一张以县城为中心、以乡镇为节点、以建制村为网点的交通网络正在不断铺开，取得的成就也令人瞩目：

以“建好”为基础，2012年至2020年，我国新建改建农村公路约235.7万公里，总里程达到438万公里；支持建设乡村旅游路、资源路、产业路5.9万公里，进一步帮助农民脱贫致富；

以“管好”为手段，我国相继出台关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见等16项政策文件和3项标准规范，先后创建200个全国示范县，有效发挥了引领作用；

以“护好”为保障，我国农村公路管理养护体制改革深入推进，养护资金补助标准显著提升，在各地积极推广农村公路“路长制”，集中整治约24万公里“畅返不畅”的农村公路；

以“运营好”为目的，我国实现所有具备条件的乡镇和建制村通客车，逐步形成县乡村三级物流网络体系，建制村全部实现直接通邮。

8月17日，公交车从海拔800米的浙江诸暨市赵家镇桃岭村前往山下的镇区（无人机照片）。新华社记者徐昱 摄

这不是终点。

“有序实施乡镇通三级公路建设，实施老旧公路改造和窄路及路面加宽改造等工程”“落实县乡村三级路长制，加快推进《农村公路条例》制定工作”“深化农村公路养护体制改革，健全养护长效机制”“全面推进县乡村三级农村物流节点体系的建设，加快推动‘快递进村’工程”……一系列政策措施密集出台实施，“四好农村路”将进一步修到老百姓的心坎里。

因路而富、因路而兴、因路而美，“十四五”时期，乡村、农民与“四好农村路”的故事还将继续，这条推动乡村振兴的“高速路”将越修越宽。

(责编：赵竹青、陈键)