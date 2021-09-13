刘廉君

原标题：四个会场、三大看点 众多“黑科技”亮相数博会

2021中国国际数字经济博览会工作人员展示通过AR探索镜扫描获取文物相关信息新华社记者 金皓原摄

9月6日上午，以“创新发展与数字经济”为主题的2021中国国际数字经济博览会在河北省石家庄市开幕。

中国国际数字经济博览会，是全国唯一以数字经济冠名的国家级展会，由工信部和河北省政府共同主办。本届数博会聚焦京津冀协同发展、雄安新区规划建设、2022年冬奥会筹办“三件大事”，聚焦数字经济领域新业态、新模式和前沿热点，设“一主三分”4个会场，坚持“会、展、赛、体验、发布、对接”六位一体，全力打造国家级国际化数字经济交流合作平台。

本届博览会以“线下+线上”形式举办，借助5G、云计算、人工智能等技术，实现智能办会与安全办会的统一。

新技术、新产品、新业态成为本届数博会三大看点。在新技术方面，468家企业参展，汇聚了国内外数字经济领域众多知名企业。一批“黑科技”成果集中亮相。其中，华为“冀为好望”智能摄像机和定制化解决方案软件产品及平台等新技术为全国首发。

在新产品方面，千里驰援河南抗汛救灾的中国移动翼龙“空中基站”、中国铁塔股份有限公司的“铁塔视联”、上海旺链信息科技有限公司的“区块链溯源平台”、深圳皓丽智能科技有限公司带来的“皓丽M5-智会不凡新品会议平板”、海南安迈云网络技术有限公司的“矩阵存储”等一大批新产品集中展示。

在新业态方面，中国电科成体系展出了“网络通信、空间信息、半导体应用、信创工程、工业互联网”等业务板块的领先解决方案；金蝶软件展示了中国首款自主可控企业级云服务平台“金蝶云·苍穹”；中兴通讯带来了成熟稳定、商用领先的国产金融级交易型分布式数据库；启明星辰展示了北斗智慧城市安全运营中心、数据安全治理、大数据与人工智能安全分析。

(责编：赵超、陈键)