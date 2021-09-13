原标题：云南：大力推进社保费征管机制改革

9月，国家税务总局云南省税务局金税三期社保费征管信息系统（标准版）正式上线。截至9月6日下午18:00，云南省税务局社保费标准版系统共计办理缴费业务286485户次，缴费142373.85万元。

据了解，社保费标准版系统上线是深入贯彻落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》，进一步提高缴费人获得感、精细化管理水平和社会保障治理效能的重要举措，共涉及管理子系统、征收子系统、信息共享平台等9个标准版子系统和电子税务局、一部手机办税费、银行端缴费渠道等15个本地差异化系统的部署联调，涉及全省5800多万社保费缴费户。上线后减少了数据交换的中间环节，提升了数据接收效率，进一步实现“让数据多跑腿、让群众少跑腿”。

国家税务总局云南省税务局以“内部攻坚 外部无感”为工作原则，成立上线工作领导小组统筹部署，制定印发实施方案，明确时间表、路线图，整体推进各项工作。主动与人社、医保、财政等多部门协商，从省级层面围绕金税三期社保费标准版的数据交互、信息共享平台建设、缴费渠道改造、业务保障运维等问题进行沟通，形成内外协调推进的工作合力。

社保费涉及面广、影响力大、数据量多，做好初始化配置和数据迁移工作是社保费标准版系统上线的重要保障。国家税务总局云南省税务局强化统筹，围绕社保费征收业务规范流程，结合原自建系统及金税三期核心征管相关参数、代码、岗责等，对社保费标准版系统进行初始化配置。结合与人社、医保等部门的数据交互原则，明确采取由省局集中统一、全省全量存量数据整体迁移的数据迁移方法，进一步强化数据治理，较大减少了基层税务部门工作量。

作为系统初始化和数据迁移测试验证的支撑单位，国家税务总局昆明市西山区税务局抽调业务骨干，与省局项目组、昆明市局三级联动，完成了对单位缴费人、灵活就业缴费人、城乡居民缴费人3类业务的登记、认定等6个业务域，管理客户端、电子税务局2个缴费端业务验证测试、系统业务差异分析等工作，并编写了双轨运行方案、操作指引、测试用例等，为完成系统初始化统一配置，全量存量数据准确迁移奠定了坚实基础。

国家税务总局云南省税务局对内通过开展视频培训、下发操作指引和问题集等方式，重点对社保费标准版系统的整体架构、职能边界、业务流程、系统操作等进行讲解，实现全省税务机关“遵标准、懂操作、知流程、控风险、熟运用”；对外，编制、发布社保缴费宣传视频，制作电子税务局（PC）端、一部手机办税费、自助办税终端等多渠道操作手册，确保广大缴费人能缴费、会缴费。

保山市税务部门组织业务师资力量，集中学习双轨运行操作指引，以学促测提质增效。“我们由征管、社非、基层分局组成团队，统筹好日常征收服务和双轨测试工作，在工作时间开展测试的基础上，每晚7至9点在办税服务厅集中开展测试，确保业务场景全覆盖。”国家税务总局保山市税务局征收管理科科长字军宏说。

在红河州，税务部门横向对接人社、银行等部门，纵向联系各县市局，畅通问题快速反应渠道，安排专人负责每日收集大厅当天业务办理情况及存在问题，做到“日收集、日反馈”；在曲靖市，税务部门推出专人跟进“一条线”问题反馈机制，实施征期领导带班制度、系统上线业务应急制度等，确保上线工作更加有序。

为确保社保费征管业务的正常开展，国家税务总局云南省税务局与农行、农信社共同建立省、市、县三级联动应急处理工作机制，做到及时沟通、解决，快速高效处置上线初期各类问题，确保推广应用过程中各项社保费业务处理顺畅。

国家税务总局云南省税务局相关负责人表示，社保费标准版系统的上线将进一步提升云南社会保险费征管服务水平，保障缴费渠道顺畅。下一步将研究制定社保费征收工作规范，应用区块链技术实现智能服务，推动建立规范、协同、精细、智能的社保费征收新体系。（太俊霞 郭雅）

(责编：赵竹青、陈键)