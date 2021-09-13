原标题：安全用电护航“开学季”

“教师是哺育祖国花朵的园丁，为在教师节向全体老师献上我们的敬意，我们组织开展了校园安全用电巡检活动，保护校园安全用电无忧，用特殊礼物为教师节献礼……”9月9日上午，国网东光县供电公司共产党员服务队队员们来到东光县实验小学，开展无偿“用电巡检”，并为师生们开设安全课堂，以优质、温馨的服务为广大教职员工送去教师节的祝福。

经历炎热夏季烈日暴晒、雨水侵蚀，外加暑期的闲置状态，学校部分电力设施存在安全隐患，易引发用电事故。队员们对辖区校园设施、进户线路进行统一排查，对教学楼、学生宿舍的用电线路和灯具等相关用电设备进行拉网式大检查，消除安全隐患，确保全校师生用上舒心电。

与此同时，队员们还和同学们一起完成了一次生动的安全用电常识小课堂，小课堂采用问答和做游戏等互动方式，现场模拟在生活中可能遇到的用电危险及处理措施，增加了授课的趣味性和易接受程度，让同学们在做游戏的欢声笑语里学会如何在生活中做到安全用电。课堂气氛热烈，活动进行得很顺利，当下课的音乐轻柔得响起，队员们给每一位同学发放了《安全宣传进学校》的画册，叮嘱大家好好学习。

“孩子们的健康、快乐是老师最基本的心愿，供电公司今天过来把校园里的设备里里外外排查一遍，还给孩子们普及了安全用电知识，让我们对校园安全用电吃了定心丸，也是在教师节给我们最特别、最好的礼物……”。走访服务活动的得到了学校领导的肯定，也表达了供电人尊师重教之情，体现了国家电网服务社会的使命感，安全巡检为公司提质增效。（邢艳秋）

(责编：赵竹青、陈键)