原标题：这家医院用“黑科技”让就医流程化繁为简

想象一下，去医院看病，不用捏着一叠打印单，挨个找地方签字，只要在自己的手机上点点，就可以查阅，并完成知情同意书的签署，既保护了隐私，也简化了流程。

现在，这样的场景已经在我们身边发生了。近日，浙江大学医学院附属妇产科医院建立全院统一的电子认证和签名服务体系，今后，人们看病越来越方便，医生的工作效率也大大得到提升。

这意味着，在相关政策的指导、鼓励下，电子签名将为越来越多的行业提供便利，助力不同场景的信息化建设，为数智化社会贡献力量。

无纸化的背后，增强医患双方的信任

提到妇保，浙江人都很熟悉。作为浙江省妇产科医疗、教学、科研及计划生育、妇女保健工作的指导中心，浙江大学医学院附属妇产科医院是在华东区乃至全国有较大影响力的三级甲等妇产科医院。

浙江大学医学院附属妇产科医院信息科副科长杨旋表示，在医疗行业数字化改革中，浙江省无疑是走在全国前列。单纯实现文书电子化很简单，纸质东西做成电子文书，保存在各个系统里即可，但是，当需要签字确认的时候还是要被打印出来。

“现在有了可靠的电子签名，加上时间戳技术，这样的电子签名具备法律效力。”

在杨旋看来，电子签名最有价值的地方在于优化了业务流程，打通了医院无纸化推进过程中的最后一个环节。

以浙江大学医学院附属妇产科医院为例，统计显示，医院年门诊人次160万人次，年收治病人近8万人次，年分娩数超2万人次，有了具备法律效力的电子签名，大量的文书不需要再被打印出来，不仅方便了医患双方，还节约了医院的运营成本，更加环保，

不光如此，无纸化的背后是一所医院管理的新高度。通过信息化彻底规范各类医疗文书的书写和病案的归档、保存、调阅等，规范诊疗行为、提高医疗质量，为医患互信提供坚实可信的基础。

“对医生来说，提高了工作效率，对患者来说，电子签名隐私性更强。”杨旋说道，患者签目前已经在住院电子病历环节上线，原先纸质模式下，患者签署流程过程相对复杂，现在患者在自己的手机上即可完成各类知情同意书的签署，患者可以结合自身实际情况进行支付宝扫码形式的移动签名或医院提供的手写板签名。极大方便了患者。

医院和e签宝的合作从2019年开始，并逐步深化。“现在，在医院领导层的大力支持下，我们已经完成了电子病历、护理系统、检查系统、检验系统等核心业务系统的对接，可以说电子签名几乎覆盖到了医院全部的业务流程中。临床人员的电子签名、患者手写板和移动端的签名，三个应用场景也都已经完成部署。”杨旋表示。

改变的不仅仅是“签名”，还有哪些想象空间

作为数字化的“基础设施”，电子签名在医疗行业的应用可以覆盖到医疗的全流程和全业务场景。

门诊电子病历上的医生签；主管医生签署的各类医嘱单，护士站护士签的医嘱执行单，检验科医生在LIS系统审核签署的化验报告；其他各类护理记录、会诊记录、知情同意书、手术记录、出院记录、病案首页等，e签宝提供的医疗电子签名应用典型场景遍布从入院到出院的全场景。

这“黑科技”满满的概念，在医疗领域未来还有哪些想象空间？

杨旋表示，电子签名技术确保了诊疗过程中签署的医疗文书具备法律效应。保护了医患双方的合法权益，也增进了医患之间的相互信赖，让病历管理更加规范，打造了一个可信的医疗服务体系。未来还可以做到医患双方的线上电子签名，实现线上线下的业务互通与融合，让病人看病更方便，医护工作更顺心。除了实体医院，未来电子签名还将被广泛应用到互联网医疗服务中，可以解决互联网医院等在线医疗平台上相关医务人员的实人认证、在线开具电子处方和药师审方签署等难题。

“具体的应用模式，还会根据医疗业务需求的丰富而不断创新发展，任何行业都具备了引入可靠电子签名的可能性，医疗作为民生领域的重要行业，更应该走在前列。”杨旋说。

(责编：赵竹青、陈键)