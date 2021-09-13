原标题：数字经济赋能产业转型 要解决的不仅仅是技术难题

数字经济下的产业转型，遵循着由浅入深的规律。即首先对设备进行数字化；然后，生产线数字化，车间数字化，工厂数字化乃至整个企业的数字化；再往外扩展，整个产业链的数字化；最终，形成整个社会的数字化生态。

如今，数字经济已渗透到当下生产生活的方方面面，一批新业态、新模式不断涌现。《中国数字经济发展白皮书(2021)》显示，2020年，我国数字经济保持着9.7%的高位增长，是同期GDP名义增速的3.2倍多，成为我国稳定经济增长的关键动力之一。

数字技术加持，镜子变“医生”，这并不是梦想。

在镜子面前一照，人体健康状况的部分信息就被检测出来。通过更多指令，镜子还能与人沟通如何更好地管理健康。在中国国际数字经济博览会上曾出现的一个场景让人印象深刻。技术人员解释，“借助数字技术，结合中医诊断大数据和现代医学检测方法，镜子被赋予了‘望闻问切’功能”。

山东省枣庄市台儿庄区今年开始探索推行重点产业“数字化”赋能、“链长制”推进，助力工业经济向高端化、绿色化、智能化方向转型升级。今年1至4月，启动实施智能化技改项目10个、数字车间2个，规模以上工业企业累计实现产值32.3亿元，同比增长28.6%。

“拥抱数字化，不能好高骛远，必须务实；数字化转型，是数字技术支撑下从研发、生产到消费的全链条转型，仅谈技术远远不够，核心是企业转型升级和能力的提升，包括客户体验、组织应变、产品创新、生态协同、智慧运营五大新型能力。”9月1日，科技部先进制造技术领域专家、财政部管理会计咨询专家、浪潮集团执行总裁王兴山接受记者采访时说。

上云，不仅仅是时髦的“网红”

疫情防控催生了很多新业态，“上云”无疑是其中最火的词。

刚刚闭幕的2021世界5G大会吸引了20个国家的1500余位专家学者、企业家以线上、线下方式参会。而线上参与，即“云参会”一度是全球各大会议的主流动作。

“疫情加速了数字化转型的步伐，‘上云’成了各地、各行业的常态，云开会、云签约、云面试等等层出不穷。”王兴山表示，上云是企业拥抱数字化的基础动作。

上云，不仅是“网红”词汇，更是国家战略。去年4月份，国家发改委、中央网信办启动“上云用数赋智”行动，“大力培育数字经济新业态”是重头戏。

随后，17部门联合发起“数字化转型伙伴行动”，为什么转？怎么去转，向何处转？这三大问题都有了指导性答案……

在新政刺激下，一系列新场景在各行各业中不断涌现。

山东是能源大省，但其利用方式是燃烧发电和工业供热，总体效率低，高污染，安全隐患大。如何为其赋能？现代化的“5G+智慧矿山”项目，就是通过5G有效整合矿山场景下的各种网路，实现5G一张网覆盖，利用“5G+云+边缘”综合一站式解决方案，从而最终实现矿山无人化作业。

作为数字经济领域的资深专家，王兴山见到过不少类似案例。

他向科技日报记者表示，数字经济下的产业转型，遵循着由浅入深的规律。即首先对设备进行数字化；然后，生产线数字化，车间数字化，工厂数字化乃至整个企业的数字化；再往外扩展，整个产业链的数字化；最终，形成整个社会的数字化生态。

不同企业在不同阶段，数字化路径各具特色，但“条条大道通罗马”，目的瞄准打造其应对不确定性，适应市场快速变化的能力。王兴山向记者解释：传统企业将云计算、物联网、大数据、5G、人工智能等数字技术引入研发、生产、运营、销售、服务全产业链，并形成新业态、新模式，但每个企业路径并不一致。有的企业从研发着手，有的从财务着手，有的从车间、工厂着手……

他强调，“适合的便是最好的”。

数字转型切忌好高骛远，必须追求价值

发展数字经济应该注意什么？

中国工程院院士李国杰研究员曾在《发展数字经济值得深思的几个问题》中提出：我们要满腔热情地拥抱驱动数字经济的新技术，但不要只做表面文章，应扎扎实实地把大数据和人工智能融入实体经济，为经济发展注入新动能。

王兴山向记者强调，数字转型，不能好高骛远，要做有价值的转型，做务实的转型。何解？

“不少企业认为，数字化转型只需投入技术便可实现，而且技术越高大上，转型越成功，事实并非如此。”他认为，“数字技术只是一个赋能工具，对其投入要以解决现实痛点为出发点；数字转型，需要全产业链的数字化，技术只是其中一个重要环节。”

李国杰院士也认为，现在追求的数字化转型是生产模式、运行模式、决策模式全方位的转型。他提到摩拜单车的例子。后者通过采用GPS定位和4G通信技术改造了传统自行车产业。这是数字化转型的典型案例。

在山东各地调研时，王兴山会向企业家强调一个观点：拥抱数字化必须考虑投入与产出。他认为，“不挣钱的数字化转型是不可持续的”。

“机器换人”属于典型的数字经济范畴。想象中，它可以扛起脏活、累活、危险工作；做标准化、重复性工作；人类将经验变为工业机理和算法，输入机器人，利用其检查质量、检查缺陷。但专家认为，“机器换人”热潮能否持续，取决于机器人成本与劳动力成本。劳动力成本高了，机器人便宜了，这种数字化转型便可持续了。

当下，数字化的先行者，必将是新技术最优先的受益者。在山东，被世界经济论坛列入全球首批先进“灯塔工厂”名单的海尔中央空调互联工厂，以模块化、自动化、数字化、智能化为基础的全生态互联体系是其标签。在这里，“以用户为中心的大规模定制模式”首次将工业转型的中心从满足企业转向满足用户，借助互联网技术，用户可以与工厂生产线直接对话，快速满足用户的个性化需求。

“一把手”工程下，数字经济正驶入快车道

发展数字经济，这是最好的时代。

国家战略推动，技术层出不穷，行业企业努力，市场需求旺盛，总结为一句话：当方向既定之后，我们如何抓住重点，锻造核心能力？

去年8月份，国资委对外发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，推动国企将数字化转型作为改造提升传统动能、培育发展新动能的重要手段。值得注意的是，该通知要求“实行数字化转型‘一把手’负责制”。

国内现有不少于30家央企的董事长、20多家地方国企的董事长都在谈数字化转型。大潮之下，数字经济加速驶入快车道。

“一把手”抓数字转型，具体抓哪些重点？以制造业为例。智能制造与数字化制造、工业4.0、工业互联网有何联系？中国制造将如何走好智能升级之路？中国工程院曾组织百余位院士专家深入研究，并发表“新一代智能制造”专题报告。

在采访中，王兴山提到了这份报告，“智能制造是一个大系统，有智能生产、智能产品、智能服务”。捋清了上述链条，智能制造的重点便凸显出来。接下来，如何加速？王兴山认为，5G和工业互联网是一对，可对包括智能制造在内的各大产业赋能。今年五月份，工信部发布“5G+工业互联网”五个重点行业和十个典型应用场景，这其中，5G和工业互联网担当重任。

当然，对于寻求高质量发展的山东来说，这一对“法宝”尤其重要。

数字经济浪潮下，“平台+生态”的企业是大方向。王兴山表示，大企业建平台，中小企业上云、上平台，中小企业通过上大型企业的平台，能够找到更多的生意，大家共享，一起发展。

(责编：赵竹青、陈键)