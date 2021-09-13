原标题：微信记录，怎样才能成为证据

在每个人都很忙、见面和聊天成为奢侈的今天，可以说，微信架起了亲人、朋友间了解彼此生活的桥梁。微信集语音、短信、支付、游戏等功能于一体，大家用微信打车、购物，甚至是借钱、谈生意，诉讼中，微信聊天记录也常常被作为证据提交。浙江省桐庐县人民法院科技城法庭今年1月至7月共审结买卖合同纠纷案件288件，其中以短信和微信聊天记录作为证据的92件（其中17件仅提交了微信聊天记录作为证据），占31.94%。

微信聊天记录可以被篡改、伪造，并不必然被法院采信。那么，在日常使用微信的过程中，我们该如何保护自己的权益，避免踩“雷”呢？

王老板开了一家农业开发有限公司，主要出售茶叶、枸杞等农副产品。2012年至2013年期间，邓女士向王老板购买了一些茶叶、茶具等产品，价值两万多元，因为资金紧张，便和王老板商量，等过段时间再付。为了客户资源，王老板没多想便答应了，随后匆匆做了份提货清单让邓女士核对，核对完后邓女士在清单上签了字。王老板还细心地开了收款收据，告诉邓女士等她下次来付钱的时候直接把收款收据带走就行。

有些“心大”的王老板隔天就把这件事给忘了个干干净净。2021年，王老板整理账目时，发现邓女士欠的货款至今未付。多年过去了，跟邓女士早没了联系，王老板想想两万多块钱，也不少，便通过朋友多方打听要到邓女士的微信，联系上了她。可事隔多年，邓女士一口咬定自己没在王老板那买过东西。无奈之下，王老板只能起诉到桐庐法院，要求邓女士支付拖欠的货款。

为了证明双方的买卖关系确实存在，王老板向法院提交了微信聊天记录作为证据。开庭的时候，邓女士不认可该微信聊天记录的真实性，法官当即要求王老板展示微信聊天记录的原件。此时，王老板却犯了难，因为生意往来较多，他有个习惯——经常清理聊天记录，手机里的原始记录已经被清理，无法提供。由于王老板无法证明微信聊天记录的真实性，最终法院对此微信聊天记录不予采信。好在王老板提交证据时，一同提交了当初交易时的提货清单和收款收据，能够证明邓女士欠付货款的数额，法院据此支持了王老板的诉请。

这里要提醒大家，用微信聊天时，要养成备份聊天记录的好习惯，如果手机换新或存储空间不够了，可以提前在电脑上备份聊天记录。同时，可以视情况使用“腾讯电子签”功能。“腾讯电子签”小程序，主要用于管理各种收据、签订租房合同等。通过该小程序签订电子合同，签约过程和结果都会通过区块链技术全程固定保存，最大程度消除被篡改的可能性，避免证据丢失，确保了证据的安全。

看了王老板的案例，你是不是心里会有疑惑：微信聊天记录要怎样才会被法院当证据采信呢？李老板的做法就值得大家学习。

李老板是开针织厂的，与张老板素有业务往来，为了方便核对，双方每年均通过邮箱发送文件确认货款及收付情况。一直以来双方挺有默契，这边发货，那边付款，合作还算愉快。可不承想，合作多年，偏偏今年闹出了矛盾。2021年，李老板对账后发现张老板还有20多万元的货款没有付清，便通过微信直接向张老板讨要。可张老板却说只欠李老板六七万元，李老板不乐意了，坚持说是20多万元。双方在微信里各执己见。由于账目出入太大，迟迟谈不拢，李老板只能起诉到桐庐法院。

为了打赢官司，李老板向法院提交了与张老板的微信聊天记录作为证据。可没想到，开庭时，张老板直接否认了微信聊天记录的真实性，怀疑微信聊天记录是虚假的、伪造的。李老板当庭拿出手机演示了微信聊天记录中双方的微信号、微信头像以及原始的微信聊天记录并播放了语音。当法官问张老板该微信账号是否是其所有时，张老板只能点头承认。面对确凿证据，张老板坦言：跟李老板也合作了这么久了，希望能够和李老板再好好核对下，确认货款后一定如数支付。最终张老板和李老板达成调解协议，并保证在规定期限内将货款付清。

通过李老板的案子，我们不难发现：起诉时，应当提交双方个人信息界面——微信头像、昵称、微信号、地区等信息，以此判断当事人身份的真实性。同时，应当提交完整不间断的微信聊天记录，不能只截取对自己有利的部分，语音要转化成文字，视频要用光盘等存储设备保存。开庭时，应当根据法官要求，使用保存微信聊天记录的设备登录微信，展示双方个人信息界面验证身份，展示聊天内容证明证据真实性，对语音、视频、图片、转账信息等内容打开展示。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》明确规定微信聊天记录、微博、电子邮件、电子支付记录等，均属于电子证据。当事人以电子数据作为证据的，应当提供原件。原始载体包括储存有电子数据的手机、计算机或者其他电子设备等。在提交微信聊天记录时，要提供使用终端设备登录本方微信账户的过程演示，聊天双方的个人信息界面，以及完整的聊天记录。

电子数据并不意味着打印出来，或者手机截图之后，大家就可以放心“删记录”了。电子证据作为新型的证据形式，相对传统证据来说可篡改性比较大。因此，如果想将微信聊天记录作为证据使用，在无其他证据佐证情况下，要注意三点：第一，一定要提供原始载体；第二，要证实微信聊天的对方就是案件对方当事人，即要证明对方当事人是该微信号的使用者；第三，原始载体上的聊天记录应当保证完整性，不能随意选择删除，否则完整性将被质疑，可能导致证据不被采信。（记者王春 通讯员 潘飞）

(责编：赵竹青、陈键)