原标题：短剧成为网络影视新宠 平台开始“抢滩”短剧赛道

近些年，随着短视频的兴起，受众的娱乐消费习惯日新月异，基于影视内容在短视频平台的庞大需求，短剧成为网络影视生态里的新宠儿，爱优腾芒等长视频平台也纷纷“抢滩”短剧赛道。

短剧是否会成为影视行业的新风口？又或者只是长剧的补充品或替代品？这些现象亟须行业关注和解构。

受众：大众观剧习惯转变

短平快的“下饭”短剧成影视新宠

进入互联网快消时代，受大众短平快的文化消费偏好，以及时间碎片化的影响，短剧随之诞生——单集不超过10分钟的网络剧，它是大众观剧习惯转变衍生的产物。

眼下，95后、00后的观剧习惯深深地影响了影视行业生态，节奏快、脑洞大、轻松又下饭的作品，成为他们的最爱。这些年轻人成为短剧市场的主力，尤其是女性群体，她们更加适应和习惯快节奏的短视频品类。

在目标受众上，芒果TV自制的《进击的皇后》系列短剧便是基于这点考量。猫九娱乐制片人沈苑青告诉北京青年报记者：“我们的用户画像主要以女性为主，偏年轻化一点，用户群体主要是高中生到大学生，他们对新事物的接受度会比较高。”

据了解，现在占据短剧主流市场的主要是甜宠、古风、霸总等女性向作品，内容风格偏轻松解压，有很明显的“下饭”属性。芒果TV制片人湛亚莉表示，就像《进击的皇后》这类短剧，虽然一集只有10分钟，但剧情紧凑、反转高能，用户不用快进也舍不得二倍速，很符合当下年轻人的口味。

平台：赛道扩容

短剧不是长剧的替代品

目前，爱优腾芒等长视频平台已接连入局短视频领域，开启短剧赛道布局。爱奇艺做了“剧情短视频”，优酷开设“优酷小剧场”，腾讯视频在官宣“热带雨林”生态时也明确提到了“微短剧”。芒果TV入局最早，今年发布的短视频“大芒计划”，也有以微短剧为主的“下饭剧场”，《进击的皇后》系列等作品播放量均已破亿，成绩不输长视频频道。

各大传统平台之所以纷纷下场竞跑短视频赛道，一是为了应对短视频平台带来的强烈冲击，意图拉回用户注意力；二是因为短剧自有其独特优势，轻体量、强反转、观剧爽感在线，再加上制作周期短，可以更快调整出观众喜欢的内容。

在芒果TV制片人湛亚莉看来，短剧既不是长剧的替代品，也不是补充品。以长视频内容思维打造出的短剧，在内容品质上更有保障。比如《进击的皇后》系列短剧，不论是演员的表演质感，还是细节考究的服化道，都透露出短剧在制作上的诚意和用心，这也是长视频平台做的短剧能吸引观众的前提。

其实，不论平台还是制作方，都希望实现短剧系列化、IP化，因为系列的生命力更长、能做的东西更多。芒果TV在看到《进击的皇后1》获得观众认可后，便启动了第二部的制作。

市场：短剧早春进行时

长视频、短视频平台制作逻辑不同

在短剧这条赛道上，不论是长视频还是短视频平台，都在结合自身的资源和优势，为短剧的发展提供更多可能。需要看到的是，短剧赛道发展近两年，依然存在市场混乱、内容良莠不齐等问题，部分短剧为了追求流量导致剧情套路化、内容低俗化，甚至有打“擦边球”的倾向。显然，短剧市场还处于一个早春阶段，能否成为影视行业新风口，仍然充满着不确定性。

同样是“短剧”，长视频和短视频平台在制作方面略有不同，主要体现在出发点和创作逻辑上。湛亚莉表示，“平时大家在短视频平台上刷的短剧大多是生活中拼接的一些小段子，而我们做的短剧是连续的内容产出。”

究其根本，长视频平台走的是专业团队制作路线，更容易从内容上做出圈，这是一个很大的优势。反观短视频平台，大多是网红和个人团队自己制作的段子剧，更多主打的是下沉市场，比较适合做流量，但在内容上的出圈跟长视频不太一样。

而相比长剧，短剧又是一个怎样的存在呢？资深影视营销专家徐鹏认为，短剧在创作上更直给，可能会反向影响用户的需求，从而倒逼长剧压缩时长，减少注水剧的出现。

随着爱优腾芒等长视频平台入局，短剧的门槛也在不断提高，如何在日益年轻化的市场趋势下精准捕捉受众的观剧口味，进一步盘活系列化、IP化的短剧模式，让行业走向更为良性的循环，是短剧赛道的下一个赛点。

文/本报记者 王磊

(责编：赵竹青、陈键)