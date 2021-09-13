崔兴毅 本报通讯员 曹越

原标题：机器人的刚需时代正在来临

做手术、拧瓶盖、消毒巡检……如今，这些精细工作都可由机器人完成。日前在北京举办的2021世界机器人大会上，工业机器人、服务机器人、特种机器人三大展区中，110余家企业的500多款产品参展，多才多艺的机器人大展身手，纷纷拿出看家本领。3位航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波也从太空发来祝福：“机器人技术正在深刻改变着人类的生产和生活方式，中国空间站机械臂也助力我们完成了两次出舱任务”。

本届大会以“共享新成果、共注新动能”为主题，包括论坛、博览会、机器人大赛等活动。工业和信息化部副部长辛国斌在大会开幕式致辞时说：“从浩瀚太空到万里深海，从工厂车间到田间地头，从国之重器到百姓生活，我们正步入与机器人和谐共荣的缤纷多彩新世界。”

改变人类的生产生活方式

本届大会迎来一件重磅展品——月球采样机械臂。这台仪器曾在2020年12月实现全球首次月面无人多点多次的选择性采样，并获取1.5公斤月壤样品，采集量居世界第一。这项关键性技术达到国际领先水平。中国空间技术研究院相关工作人员介绍，月球采样机械臂攻克了月面无人自主采样与样品抓取转移、大负载/高精度/轻量化设计、复杂光照背景高精度视觉测量、地月大延时协同控制技术等空间机器人技术领域难题，具备铲、挖、浅钻、吸纳等多形式采样能力，是我国首个实际工程应用、具有完全自主知识产权的空间智能机械臂。

保护人类生命安全，代替人类执行危险任务是机器人的重要用途。

展示区域内，耐超低温的巡防机器人、防爆侦察机器人、主从控制液压机械臂等悉数亮相。ROV-48水上救援遥控机器人适用于洪灾、积水现场救援，可以第一时间到达落水者位置展开救援，为施救赢得宝贵时间。吸排水机器人针对消防救援而研发，主要应用于城市排涝救援、地下车库、涵洞、隧道的救援工作。中信重RXR-MC200BD消防灭火侦察机器人主要用于特大型火灾的扑救和侦察，如石化油库与炼制厂火灾、大面积毒气与烟雾事故等场景，满足特大型火灾扑救、黑暗和恶劣环境下的作业需要。

服务机器人发展迅速

“当前，机器人产业发展逐渐从制造业向生活领域转移”，新松机器人自动化股份有限公司创始人、总裁曲道奎表示：“机器人已经在医疗、健康、教育、安全等领域逐渐发展和壮大。”近年来，中国出台了一系列法规和政策，尤其是“中国制造2025”重点推动了机器人转型制造、新一代人工智能的研发与应用。

来自集萃智造的CA系列六轴协作机器人可以实现一手拿咖啡杯，一手进行颇具技术含量的拉花。京东物流带来了最新一代六关节机械臂，它可以精准判断抓取上万种品类的产品，大幅提高了拣选效率和准确率，以保证商品可以准确、快速地送到人们手中。“对年轻人来说，将智能机器人产品应用于旅居体验之中，是既新奇又充满科技感的创意。”云迹科技创始人、CEO支涛告诉记者，新冠肺炎疫情让“无接触服务”成为刚需。截至目前，云迹机器人已经入驻1万多家酒店，运行里程超过350万公里。

“服务机器人发展非常迅速。”中国工程院院士、湖南大学机器人学院首席科学家王耀南指出，医药制造是当前机器人的典型应用。特别是在疫情中，机器人在防疫工作、疫苗生产中发挥了不可替代的作用。

清智图灵展示了便携式咽拭子采样机器人。使用者以自助检测的方式，根据机器人的语音提示及视频教学，简单快捷地完成咽拭子采样。HollyCon展示的AE2200全自动核酸提取工作站则配置有高精度移液、超微量提取等模块，可以实现复杂的、多种类的、痕量的样本核酸全自动提取纯化。此类医疗机器人可以快速投入连续性防疫检测任务，可以积极应对突发性公共卫生事件，降低基层防疫人员工作压力。

此外，搭载神经外科手术导航系统的RM-100睿米手术机器人、天玑创伤骨科手术机器人、MD6180全自动调剂设备、外骨骼康复训练机器人等医疗类机器人均展示了精密、智能的机器人新发展。

随着科技的快速发展，可以说，机器人的刚需时代正在来临。

国际化创新展示平台

十几名来自人大附中北京经济技术开发区学校的中学生拥有自己的展位。参展学生向记者介绍了他们的创新展品——AI智能扶梯跌倒急停控制系统。学生的设计灵感来源于老人跌落扶梯的生活事件，设计者利用人工智能图像识别技术，通过神经网络识别人员跌倒，从而紧急停止电梯，防止造成人员伤害事故。

与2021世界机器人大会同期举办的世界机器人大赛围绕科研类、技能类、科普类三大竞赛方向，设四大赛事。其中科普类“青少年机器人设计大赛”通过竞赛激发青少年选手的研究创新精神，培养团队协作、策略分工、动手实践等综合能力，为他们提供了一个国际化创新展示平台。

世界机器人大赛自2015年起已成功举办6届，共吸引全球20余个国家15万余名选手参赛，被广泛赞誉为机器人世界的“奥林匹克”。

“孩子们的动手能力、想法结构更加多样化。”裁判刘圣佳谈到近几年参加大赛变化时说，以前小选手们多是在教练员或家长辅助下完成比赛，现在设计方案会有很多变化，水平也有很大提升。孩子们都有专业选手的精神和态度，可以在比赛中游刃有余地发挥创意，有理有据地跟裁判沟通。

一件件由学生设计的科技产品，正是未来脑机接口技术与各领域技术的跨越融合发展的雏形。

（本报北京9月12日电 本报记者 崔兴毅 本报通讯员 曹越）

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