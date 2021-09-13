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14日天宇有看点：水星迎东大距，海王星将冲日

周润健
2021年09月13日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：14日天宇有看点：水星迎东大距，海王星将冲日

　　9月14日太阳系内的两颗行星有看点。天文科普专家介绍，这一天，距离太阳最近的行星——水星将迎来东大距，距离太阳最远的行星——海王星将上演冲日。

　　水星，我国古代称为“辰星”。虽然以“水”冠名，但实际上表面并没有水。由于距离太阳太近，水星经常湮没在太阳的光辉中，每年只有数次短暂的可观测机会，从而成为金、木、水、火、土五颗行星中最难用肉眼看到的一颗。只有等到水星和太阳的角距离最大即“大距”时，公众才最有希望目睹水星真容。

　　水星在太阳东边称东大距，在太阳西边称西大距。东大距时，可以在黄昏时分的西方地平线上方找到水星；西大距时，水星则在黎明时的东方低空出现。

　　“今年水星一共有六次大距，东西大距各三次。本次大距是水星的第三次东大距，观测条件不是太好，日落时水星地平高度过低，几乎贴近地平线。另外，尽管水星的亮度为0.1等，但受暮光影响，肉眼不是很容易看到。如果借助双筒望远镜或是小型天文望远镜，再根据星图软件寻找，就会方便很多。”天津市天文学会理事、天文科普专家修立鹏说。

　　除了水星迎来东大距外，当日，距离太阳最远的行星——海王星将上演冲日。届时如果天气晴好，大气透明度高，借助天文望远镜和相应的星图软件，天文爱好者们有望观测到这颗神秘星球。

　　海王星于1846年9月被人类发现，因为是依据纯天文理论计算而发现的行星，所以在天文学史上被称为“笔尖上发现的行星”。

　　修立鹏介绍说，太阳系八大行星中，海王星是最晚被公众认识到的。其距离地球遥远，肉眼无法直接观测到；本身也不发光，完全靠反射太阳光，因此亮度不高，冲日时亮度也只有7.8等左右。

　　“眼下，海王星正位于双鱼座和宝瓶座天区之间。冲日当天，太阳落山后，海王星将从东方地平线上升起。海王星冲日时是天文爱好者观测海王星的最佳时机，不过需要依靠口径100毫米以上的天文望远镜才能看到它的身影。当然，如果想观测到海王星的视圆面，或者是拍到它漂亮的淡蓝色，则需使用较大口径的望远镜。若能配上相应的星图软件，将会更容易发现它。”修立鹏提示说。

(责编：赵超、陈键)

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