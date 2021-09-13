李慧

原标题：“十四五”，农业绿色发展有了“硬杠杠”

“十四五”时期，如何绘就农业绿色发展图景？如何守住耕地这个粮食生产的命根子？如何增产又减污？近日，农业农村部、国家发展改革委、科技部等六部门联合印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》（以下简称《规划》），为农业绿色发展举旗定向。

这是我国首部农业绿色发展专项规划，其中提出的4方面11项定量指标，为推动农业向绿而行划定“硬杠杠”，让良好生态成为乡村振兴支撑点。

控污染：破痼疾实现增产又减污

“现在我们种蔬菜不用化肥、农药，而是把鸡粪经过堆肥腐熟做成有机基质，用它种出的蔬菜口感爽脆。基质肥力下降后，二次利用来种植板蓝根、蒲公英等中草药，添加到笨鸡饲料中，全环节绿色无污染，‘肥水不流外人田’。”说起有机肥替代化肥，山东省临清市老赵庄镇健坤种植专业合作社理事长梁永波滔滔不绝。

“以有机肥替代化肥，能让生产模式绿起来，实现农业增效、农民增收。我们要推广这种模式，助力乡村振兴和产业增收。”老赵庄镇农业农村办公室副主任黄春亮对记者说。

减少农业面源污染是污染防治攻坚战的重要内容。近年来，各地强化投入减量、绿色替代、循环利用，农业面源污染防治取得积极进展。第二次全国污染源普查结果表明，与10年前相比，农业领域化学需氧量、总氮、总磷排放分别下降19％、48％、25％。

以绿色发展引领乡村振兴是一场深刻革命。“当前，农业生产方式依然较为粗放，全产业链绿色转型刚刚起步，农业面源污染结构性、根源性、趋势性压力依然较大。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德坦言。

主要农作物化肥、农药利用率均达到43％，秸秆、粪污、农膜利用率分别达到86％以上、80％和85％——《规划》中的五项指标剑指农业面源污染痼疾。

如何实现增产又减污？曾衍德分析认为，农业面源污染的症结主要集中于污染排放总量较大、有效治理模式缺乏、长效机制尚未建立三方面。对此，《规划》坚持问题导向，推进农业投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。

守红线：耕地保护要稳数量提质量保生态

耕地是粮食生产的命根子。“多方面预测，未来一个时期，我国城乡居民消费升级加快，粮食需求呈现刚性增长态势，粮食供求形势依然偏紧，稳产保供任务十分艰巨。”曾衍德说。

最新公布的第三次全国国土调查数据显示，目前我国拥有耕地19.18亿亩、园地3.03亿亩。与国土“二调”相比，10年间全国耕地地类减少1.13亿亩。

“粮食安全是国之大者，必须不惜一切代价、采取坚决有力措施，牢牢守住18亿亩耕地红线、15.46亿亩永久基本农田面积。”农业农村部农田建设管理司一级巡视员陈章全强调。

《规划》中11项指标中有10项预期性指标和1项约束性指标。“新增东北黑土地保护利用面积1亿亩作为约束性指标写入《规划》，表明了国家保护好黑土地的决心，这也体现了耕地保护要稳数量、提质量的要求。”陈章全指出。

曾衍德表示，《规划》针对当前耕地保护和质量建设出现的新情况、新问题，提出了稳数量、提质量、保生态的“三位一体”举措。其中，稳数量就是要严守18亿亩耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加强和改善占补平衡管理；提质量就是要大规模开展高标准农田建设，实施好耕地质量保护提升行动，强化退化耕地治理，分类分区解决好耕地酸化、盐碱化问题；保生态就是要治理修复耕地生态，促进耕地休养生息和可持续发展，实施污染耕地治理，力争到2025年受污染耕地安全利用率达93%左右。

谋长远：打造绿色低碳农业产业链

推进农业绿色发展、低碳发展、循环发展，不仅需要从制度设计和科技支撑上谋划，更需要从重塑产业链上发力。对此，《规划》首次提出打造绿色低碳农业产业链。

如何打造绿色低碳农业产业链？《规划》从绿色生产、加工、流通、消费等全过程作出系统安排——在生产环节上要实施农业生产“三品一标”行动；在加工流通环节上要构建农业绿色供应链；在产业链布局上要推进产业集聚循环发展，推动形成节约适度、绿色低碳的生产生活方式。

农业绿色发展，钱从哪里来，重点投向何处？农业农村部计划财务司副司长王衍说，为完善扶持政策，《规划》提出，健全政府投入激励机制，加大生态保护补偿力度，多渠道增加农业绿色发展投入。农业农村部门将开展绿色高质高效行动，选择重点县建设一批绿色高质高效生产示范片，围绕粮棉油糖等重点作物，集成组装耕种管收全过程绿色高质高效新技术。

推进农业农村领域减排固碳，是我国碳达峰、碳中和的重要组成部分。“这涉及种植业减排固碳、养殖业减排降碳、农机节能减排，以及加工流通领域绿色低碳。”曾衍德表示，农业农村部门将一手抓减碳，一手抓固碳。在减碳上，推广科学施肥方式，改进畜禽饲养管理，减少种养环节温室气体排放。推广绿色节能农机，降低农业生产化石能源消耗；在固碳上，加强退化耕地治理，推广有机肥施用、秸秆还田等，增加农田碳汇。发展综合种养、鱼菜共生等高效生态渔业，实现渔业生物固碳。

（本报记者 李慧）

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