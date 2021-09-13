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8月份汽车产销量继续下探 新能源车产销首超30万辆

刘瑾
2021年09月13日08:48 | 来源：经济日报
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原标题：8月份汽车产销量继续下探

　　近日，中国汽车工业协会发布8月份汽车产销数据。总体来看，8月份当月汽车产销降幅进一步扩大。截至目前，我国汽车销量已连续五个月环比下滑，连续四个月同比下滑。

　　数据显示，8月份汽车产销量分别为172.5万辆和179.9万辆，环比分别下降7.4%和3.5%，同比分别下降18.7%和17.8%。今年1月份至8月份，汽车产销累计完成1616.6万辆和1655.6万辆，与2019年同期相比，产销同比实现小幅增长。

　　具体来看，作为汽车市场的主力，乘用车市场延续了此前的趋势，8月份产销继续下降。其中，四类车型中仅交叉型乘用车产销呈现增长，其他三类车型产销均呈现下降。中汽协称，这主要是由于当前乘用车呈现供需错配的发展态势，其中市场需求相对稳定，供给端生产量减少。

　　商用车方面，8月份商用车产销分别完成22.9万辆和24.7万辆，同比、环比均呈现大幅下降，市场呈现明显的前高后低的态势。中汽协分析认为，商用车受7月1日重型柴油车国六排放法规切换影响，造成市场波动。

　　发布会上，中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，8月份汽车产销量之所以总体呈现出下降趋势，主要原因是：第一，受国内疫情和马来西亚疫情的影响，芯片短缺、原材料价格上涨，影响了企业生产计划；第二，国内局部地区疫情复发，也在一定程度上使汽车生产和需求受到抑制；第三，国六排放法规切换造成的短期市场波动继续影响货车需求，商用车产销因而延续了快速下降趋势。

　　与乘用车、商用车整体走势不同的是，新能源市场再次成为亮点。8月份产销继续刷新纪录，并首次超过30万辆。与此同时，1月份至8月份渗透率也继续提升至近11%的水平。

　　新能源市场与传统乘用车市场呈现出了较大的反差走势。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，从8月份销量来看，新能源汽车已从边缘化地位走向主销车型的核心地位。乘联会已将2021年全年新能源乘用车产销量目标上调至300万辆。

　　据了解，此前，中汽协预计，今年我国汽车总销量或将达2700万辆左右，同比增长6.7%左右。

(责编：赵超、陈键)

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