王春萌

原标题：吸引培育更多农村电商人才

发展农村电商，吸引培育一批创新创业的人才是关键。各地应充分把握电商应用契机，吸引培育更多的农村电商人才，推动农村发展、农业增收、农民致富，让新时代的农村在电商发展中迸发出新的活力。

如今，互联网正以前所未有的速度融入我国农村，农村网民数量持续增加，电商的触角已经延伸到农村的千家万户。前段时间山东曹县的“火出圈”让我们见识到“淘宝镇”“淘宝村”的蓬勃发展态势，不少地区通过建立“一村一品一店”、农村淘宝小屋、农村电商产业园等方式，使得一批特色农产品变成大家争相购买的“香饽饽”，改变了传统农产品的流通方式，推动了农民就业创业，通过加快农村电商发展，为乡村产业兴旺注入强劲动力。

农村电商需要大量专业的、对农村有感情的人才进行运营。这些年，农村青壮年普遍外出务工，很多留守农民不具备上网和开网店的技能，很难利用互联网创业。在传统“进城”观念影响下，一些专业电商人才下乡入村就业创业意愿不强，不少农村电商企业面临“难聘”“难留”“人才荒”的尴尬局面。

发展农村电商，吸引一批创新创业的人才是关键。对胸怀乡愁、想返乡创业的“新农”（农村青年、大学毕业生）和拥有电商知识、实践经验的“知农”（电商精英）来说，一个地方是否有强有力的优惠政策和干事创业的平台至关重要。相关部门要围绕“电商进农村”，在金融服务、用地用电、物流运输、社会保障等方面给予积极扶持，设立配套管理机构提供技术指导、业务办理，建立农村电商人才信息库展开跟踪帮扶，推进电商人才与企业、就业基地对接，消除他们干事创业的后顾之忧。对科研院所、知名电商平台的专业电商人才到农村电商企业挂职、兼职创新创业的，应完善有关配套体系。

一方面，应开展多渠道、多形式的农村电商技能培训。可依托专业化培训机构和农村电商服务站，开设实操平台、村头讲堂等，邀请经验丰富的农村电商专家、主播达人采用“一对一传帮带、现场模拟、实训演练”等方式，向电商从业者、返乡青年、大学生村官、种养大户传授电商知识、销售技巧，让他们会经营网店，能直播带货。还要扎实开展后续跟踪服务，做到“扶上马、送一程”，通过鼓励农村电商企业与知名社交平台、新媒体开展“农产品直播”“橱窗带货”项目合作，孵化农民主播，打造网红农货，助力特色农产品走俏走红。各地也可以“量体裁衣”、灵活培养，比如山东潍坊成立乡村电商学院，推动校企村密切合作，为农村培养“用得上”的电商人才。

另一方面，应发挥“头雁”效应，带动农村电商人才队伍提质升级。在不少地方，大学生村官和青年农创客已经成为农村电商的“开路先锋”，他们掌握一定理论知识，愿意尝试新事物，是农村电商主体中最活跃的力量。可通过组织到电商企业跟班学习、开展助农直播等方式着力培养一批电商领军人才，并利用技能比赛、农产品展销会、农村电商交流会等形式宣传返乡创业的电商青年才俊，讲好农产品品牌故事，展示电商带来的实际收益，调动农民“触网”积极性，形成发展农村电商的良好氛围。

人才振兴是乡村振兴的基础，农村电商要发展，离不开一支爱农业、懂技术、善经营的人才队伍。各地要充分把握电商应用契机，吸引培育更多的农村电商人才，推动农村发展、农业增收、农民致富，让新时代的农村在电商发展中迸发出新的活力。

(责编：赵超、陈键)