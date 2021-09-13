贺建明

原标题：高原农牧产品搭上电商快车

每到松茸采摘季，西藏林芝市工布江达县结巴村电子商务服务站站长索朗卓嘎都会忙得不亦乐乎：“每天都有村民送来新鲜采摘的松茸，我负责在线上销售，销量很不错。”索朗卓嘎告诉记者，以前村民采摘的松茸大多是到菜市场或者在马路边兜售，销售渠道单一。如今随着电子商务进农村项目的实施，大家足不出户就能完成销售，还能卖出一个好价格。

“今年上半年，西藏网络零售额78.2亿元，同比增长156.2%，增速位居全国第二。”西藏自治区商务厅电子商务处处长厉彦平介绍，为了充分发挥电商在脱贫攻坚和乡村振兴中的作用，西藏先后出台了《西藏自治区电子商务进农村综合示范整体推进工作方案》等多项指导性文件，有序推进农村电子商务建设，在促进商贸流通现代化、农畜产品销售、农牧民创业就业、农牧区消费升级和扶贫开发等方面取得了积极成效。

为便利西藏农产品上行和工业品下行的双向流通渠道，西藏以自治区级、地（市）级、县（区）级为着力点，分别建设仓储中心、中转中心、配送中心，搭建仓储、运输、共同配送3个服务体系。“目前，全区已建成自治区级电子商务公共服务中心、大件仓储中心、中小件仓储中心、分拣中心、冷库各1个，地市级服务中心、仓储分拣中心各3个，县级服务中心、储运营网点43个，乡镇服务站点273个，村级服务站点817个。‘三通一达’大型物流公司已覆盖所有县，整合邮政物流已基本覆盖所有乡村。”厉彦平说。

硬件齐了，人才很重要。西藏在实施电子商务进农村项目中高度重视电商人才培训工作，截至目前已累计培训7.9万人次，其中培训农牧民、返乡农民工等7.1万人次，改变了农牧民对电子商务“不知道、看不懂、跟不上”的局面。数据显示，截至2021年6月底，西藏网商总数已达38790家，西藏农牧民积极参与农村电子商务的热情不断高涨。

不仅如此，西藏还紧抓时下直播热点，出台《西藏自治区商务厅关于促进西藏直播电商发展的意见（2020-2022年）》，让直播在西藏生根发芽。数据显示，今年上半年西藏参与直播的商品实现网络零售额8亿元，实现网络零售量1190.1万件，直播商品数达11283个。

厉彦平表示，下一步，西藏将鼓励引导物流企业采取上行与下行相衔接的方式、降低成本，提高物流配送服务范围和时间效率。同时，整合邮政、快递、物流等资源入驻公共物流配送中心，降低农村物流成本，打通农村物流配送的“最初一公里”和“最后一公里”。

(责编：赵超、陈键)